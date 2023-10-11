Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський прибув до Бельгії: говоритиме про F-16 arrow

Зеленський прибув до Бельгії: говоритиме про F-16

11 жовтня 2023 09:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський прибув до Бельгії: говоритиме про F-16
Прем'єр Бельгії Александер де Кроо та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Belga News Agency
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Там він говоритиме про потребу у винищувачах F-16. 

Про це повідомляє Belga News Agency.

Читайте також:

Зеленський у Бельгії

Глава держави зустрінеться з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроом, міністром закордонних справ Хаджом Лахбібом, міністром оборони Людивіном Дедондером та міністром співробітництва в галузі розвитку Керолайном Геннесом.

Під час розмови обговорюватиметься майбутнє головування Бельгії в Європейському Союзі та низка двосторонніх угод. Зеленський також говоритиме про потребу у винищувачах F-16.

"Україна буде визволена. Для цього вона повинна отримати домінування у своєму повітряному просторі. Тільки тоді жахливі повітряні атаки зможуть припинитися. Ми допоможемо в цьому як член коаліції F-16 разом із 15 іншими країнами", — наголосив де Кроо.

Зеленський розповів, що це візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для української стійкості цієї зими.

Глава держави зустрінеться також із генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн — учасниць цієї потужної коаліції", — розповів він.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, український Президент Володимир Зеленський французькому телеканалу розповів про можливий розвиток війни в Україні та важливість підтримки її міжнародних союзників.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Це він зробив під час свого офіційного візиту до Бухареста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз