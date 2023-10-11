Зеленський прибув до Бельгії: говоритиме про F-16

Прем'єр Бельгії Александер де Кроо та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Belga News Agency

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Там він говоритиме про потребу у винищувачах F-16.

Про це повідомляє Belga News Agency.

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Глава держави зустрінеться з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроом, міністром закордонних справ Хаджом Лахбібом, міністром оборони Людивіном Дедондером та міністром співробітництва в галузі розвитку Керолайном Геннесом.

Під час розмови обговорюватиметься майбутнє головування Бельгії в Європейському Союзі та низка двосторонніх угод. Зеленський також говоритиме про потребу у винищувачах F-16.

"Україна буде визволена. Для цього вона повинна отримати домінування у своєму повітряному просторі. Тільки тоді жахливі повітряні атаки зможуть припинитися. Ми допоможемо в цьому як член коаліції F-16 разом із 15 іншими країнами", — наголосив де Кроо.

Зеленський розповів, що це візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для української стійкості цієї зими.

Глава держави зустрінеться також із генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн — учасниць цієї потужної коаліції", — розповів він.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, український Президент Володимир Зеленський французькому телеканалу розповів про можливий розвиток війни в Україні та важливість підтримки її міжнародних союзників.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Це він зробив під час свого офіційного візиту до Бухареста.