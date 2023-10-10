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Зеленський провів переговори з президентом Румунії: які теми обговорювали

10 жовтня 2023 16:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський провів переговори з президентом Румунії: які теми обговорювали
Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Румунії. Зокрема, глава держави провів переговори з румунським лідером Клаусом Йоганнісом. 

Про це повідомляє Володимир Зеленський. 

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"Відзначу домовленість щодо нашого стратегічного партнерства — України та Румунії. Ми готові побудувати саме такий рівень відносин", — написав Зеленський. 

За словами президента України, сторони підписати двосторонню декларацію, яка передбачає:

  • безпекову співпрацю у Чорному морі;
  • підтримку Формули миру;
  • розширення економічної та логістичної взаємодії, а також транспортних зв’язків;
  • спрощення процедур перетину кордону та відкриття нових КПП.

Наостанок Володимир Зеленський подякував Румунії за підтримку та допомогу Україні. 

"Дякую особисто Президенту Румунії Клаусу Йоганнісу, команді та всій Румунії за життєво важливу та щиру допомогу Україні й українцям у цей жорстокий і складний час", — наголосив Зеленський.  

Нагадаємо, 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом у Бухарест, Румунія. 

Водночас, Володимир Зеленський не виступатиме в парламенті Румунії. Його промову, ймовірно, було скасовано через депутатів, які мають проросійські погляди. 

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