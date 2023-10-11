"Я не можу втекти": Зеленський окреслив позицію щодо другого президентського терміну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи піде на другий термін. Він наголосив, що не може втекти.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Digi24.

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Глава держави каже, що не піде на другий термін після закінчення війни, однак, якщо вибори відбудуться під час повномасштабного вторгнення РФ, то буде балотуватися.

"Якби війна тривала — так, якби війна закінчилася — ні. Я не можу втекти під час війни", — наголосив Зеленський.

Він не назвав точний термін закінчення війни, але зазначив, що наразі Україна перебуває на останній стадії.

"Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій", — додав Президент України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Там він говоритиме про потребу у винищувачах F-16.

Також ми писали, що український Президент Володимир Зеленський французькому телеканалу розповів про можливий розвиток війни в Україні та важливість підтримки її міжнародних союзників.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Це він зробив під час свого офіційного візиту до Бухареста.