Эрдоган отказался от участия в саммите европейских лидеров, — СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества. Он состоится в Кишиневе уже завтра, 1 июня.

Об этом сообщает Politico.

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Эрдоган не примет участие в саммите

Чиновники рассказали, что Эрдоган не поедет в Молдову на однодневный саммит европейских лидеров.

Во встрече примут участие более 40 лидеров, в том числе из всех 27 стран ЕС, а также из стран, не входящих в Союз. На саммите обсудят совместные усилия ради мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивости европейских государств.

Встреча, которая состоится, является вторым саммитом, проводимым под флагом ЕПС, после первой встречи в Праге в октябре прошлого года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего коллегу из Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана с тем, что тот снова выбран на пост президента страны.

Также мы писали, что турецкая лира упала до рекордного минимума по отношению к доллару США после победы Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Эксперты прогнозируют еще большее падение валюты.

Добавим, президент США Джо Байден в ответ на просьбу Турции по поставкам самолетов F-16 напомнил, что из-за позиции Турции Швеция до сих пор не стала членом НАТО. Этот вопрос два лидера планируют обсудить на следующей неделе.