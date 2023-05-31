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Ердоган відмовився від участі в саміті європейських лідерів, — ЗМІ

31 травня 2023 19:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ердоган відмовився від участі в саміті європейських лідерів, — ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовився від участі в саміті Європейської політичної спільноти. Він відбудеться у Кишиневі вже завтра, 1 червня.

Про це повідомляє Politico.

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Чиновники розповіли виданню, що Ердоган не поїде до Молдови на одноденний саміт європейських лідерів. 

У зустрічі візьмуть участь понад 40 лідерів, у тому числі з усіх 27 країн ЄС, а також з країн, що не входять до Союзу. На саміті обговорять спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав.

Зустріч, яка відбудеться, є другим самітом, що проводиться під прапором ЄПС, після першої зустрічі в Празі в жовтні минулого року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав свого колегу з Туреччини, Реджепа Таїпа Ердогана з тим, що той знову обраний на пост президента країни. 

Також ми писали, що турецька ліра впала до рекордного мінімуму щодо долара США після перемоги Таїпа Ердогана на президентських виборах. Експерти прогнозують ще більше падіння валюти.

Додамо, президент США Джо Байден у відповідь на прохання Туреччини щодо постачання літаків F-16 нагадав, що через позицію Туреччини Швеція досі не стала членом НАТО. Це питання два лідери планують обговорити наступного тижня.

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