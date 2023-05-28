Зеленський привітав Ердогана з перемогою на президентських виборах

Президент України Володимир Зеленський і президент Турції Реджеп Ердоган. Фото: google

Президент України Володимир Зеленський привітав свого колегу з Туреччини, Реджепа Таїпа Ердогана з тим, що той знову обраний на пост президента країни. Сьогодні у Туреччині відбувся другий тур президентських виборів.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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"Мої привітання Реджепу Тайіпу Ердогану, президенту Туреччини з нагоди його перемоги на президентських виборах", — сказала Зеленський.

У своєму привітанні Зеленський також висловив сподівання на продовження зміцнення стратегічної співпраці між Україною та Туреччиною на користь обох націй. Він наголосив на важливості посилення взаємної кооперації для підтримки стабільності та безпеки на європейському континенті.

Президентські вибори у Туреччині

Важливо відзначити, що сьогодні у Туреччині відбувся другий тур президентських виборів. Через те, що на першому етапі 14 травня жоден із претендентів не зумів отримати необхідних для перемоги понад 50% голосів, було проведено додатковий тур.

У фінальний тур вийшли два кандидати — чинний президент Ердоган, який отримав 49,52% голосів, і лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу, з результатом 44,88%.

Варто зазначити, що Ердоган вже два десятиліття перебуває при владі в Туреччині, обіймаючи різні посади.

Нагадаємо, у Туреччині завершилися вибори президента. Наразі триває підрахунок голосів.

Також ми писали, що у неділю, 28 травня, у Туреччині проходив другий тур президентських виборів. Місцеві виборці здивували неординарним вбранням та засобами голосування.