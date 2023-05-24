Ердоган пояснив, чи введе Туреччина санкції проти РФ після його перемоги
Туреччина не стане запроваджувати санкції проти Росії у разі перемоги Реджепа Ердогана на виборах президента. Чинний глава держави вважає за краще бути посередником, ніж стороною конфлікту.
Про це повідомило турецьке видання Anadolu.
Санкції проти Росії
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував можливе запровадження санкцій проти Росії.
За словами Ердогана, у разів його перемоги на президентських виборах 28 травня Туреччина не буде вводити санкції проти Російської Федерації.
Ердоган порівняв себе з конкурентом
Турецький президент нагадав слова його конкурента на виборах, кемаліста Кемаля Киличдароглу, який обіцяв запровадити санкції проти країни-агресора.
Сам Ердоган упевнений, що Туреччині краще займати у історії військового конфлікту між Україною і Росією позицію посередника у переговорах.
Нагадаємо, що Реджеп Ердоган отримав набагато більше голосів, ніж передбачали соціологи, в першому турі президентських виборів, набравши 49,42 відсотка порівняно з його головним опозиційним суперником, лідером Республіканської народної партії (CHP) Кемалем Киличдароглу, який отримав 44,95 відсотка голосів.