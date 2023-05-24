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Ердоган пояснив, чи введе Туреччина санкції проти РФ після його перемоги

24 травня 2023 08:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ердоган пояснив, чи введе Туреччина санкції проти РФ після його перемоги
Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: Reuters/Presidential Press Office/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Туреччина не стане запроваджувати санкції проти Росії у разі перемоги Реджепа Ердогана на виборах президента. Чинний глава держави вважає за краще бути посередником, ніж стороною конфлікту.

Про це повідомило турецьке видання Anadolu.

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Санкції проти Росії

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував можливе запровадження санкцій проти Росії.

За словами Ердогана, у разів його перемоги на президентських виборах 28 травня Туреччина не буде вводити санкції проти Російської Федерації.

Ердоган порівняв себе з конкурентом

Турецький президент нагадав слова його конкурента на виборах, кемаліста Кемаля Киличдароглу, який обіцяв запровадити санкції проти країни-агресора.

Сам Ердоган упевнений, що Туреччині краще займати у історії військового конфлікту між Україною і Росією позицію посередника у переговорах.

Нагадаємо, що Реджеп Ердоган отримав набагато більше голосів, ніж передбачали соціологи, в першому турі президентських виборів, набравши 49,42 відсотка порівняно з його головним опозиційним суперником, лідером Республіканської народної партії (CHP) Кемалем Киличдароглу, який отримав 44,95 відсотка голосів.

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