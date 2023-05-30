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Туреччина отримає F-16, коли перестане заважати вступу Швеції до НАТО, — Байден

30 травня 2023 07:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Туреччина отримає F-16, коли перестане заважати вступу Швеції до НАТО, — Байден
Джо Байден (праворуч) та Реджеп Ердоган. Фото: Reuters/Jonathan Ernst/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент США Джо Байден у відповідь на прохання Туреччини щодо постачання літаків F-16 нагадав, що через позицію Туреччини Швеція досі не стала членом НАТО. Це питання два лідери планують обговорити наступного тижня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Привітання і літаки

Президент США Джо Байден заявив, що обговорив із переобраним президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом вступ Швеції до НАТО.

Це відбулося тоді, коли Байден дзвонив до Анкари, привітати Ердогана із перемогою на президентських виборах.

За словами хазяїна Білого дому, турецький лідер у цій розмові нагадав про бажання його країни придбати у США літаки F-16.

Переговори щодо Швеції

Президент США у свою чергу нагадав, що Туреччина досі не ухвалила рішення щодо вступу до НАТО Швеції.

Відповідаючи на питання, чи будуть якісь зрушення з боку турецької сторони у цьому напрямку, Байден заявив: "Я підняв це питання у розмові з Ердоганом. Ми збираємося більше поговорити про це наступного тижня".

Нагадаємо, що у березні Туреччина заявляла, що буде готова переглянути заявку Швеції на вступ до НАТО після 1 червня. Саме у цей день у Швеції наберуть чинності антитерористичні закони, ухвалені на вимогу Анкари.

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