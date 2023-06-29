Предаст ли Лукашенко Путина – мнение эксперта

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: РИА "Новости"

В истории с мятежом Пригожина самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко остался единственной опорой Путина, и Украине нужно этим пользоваться.

Об этом заявил в эфире YouTube-канала Новини.LIVE украинский нардеп Евгений Шевченко.

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Единый союзник Путина

Шевченко напомнил, что во время бунта Пригожина Путин звонил лидерам Китая, Казахстана и Турции и получил в ответ только расплывчатые заявления. Из всех "друзей" Путина на помощь ему пришел только Александр Лукашенко.

"Лукашенко, главная его опора, остался и помог", — отметил депутат.

Таким образом, сейчас белорусский диктатор является единственным настоящим союзником диктатора кремлевского, что ставит Путина в определенную зависимость от Лукашенко. При этом Евгений Шевченко не считает, что Лукашенко может предать Путина и "сдать" его в обмен на какие-либо политические либо экономические бонусы, напободие снятия западных санкций.

"Санкции — это ерунда, я считаю, это нужно было делать раньше. Но если Лукашенко увидит какой-то свой интерес, он будет мотивирован оказывать давление на Путина — эмоциональное давление. И он может это сделать. Он это доказывает уже не первый раз", — полагает Шевченко.

Он напоминает, что Лукашенко сумел удержаться у власти во время народных протестов 2020 года, помог президенту Касым-Жомарту Токаеву справиться с протестами в Казахстане и стал успешным посредником в переговорах между Кремлем и Пригожиным.

"Он устоял у себя, когда вышли люди, несогласные с результатами выборов, он помог устоять Токаеву, когда было восстание, и он помог сейчас Путину. Он такой человек, который сейчас может многое. Я верю в то, что он сейчас может влиять на Путина", — заявил депутат.

Нужно ли Украине договариваться с Лукашенко

По мнению Шевченко, украинские власти должны использовать Лукашенко для влияния на Владимира Путина, но сейчас они опасаются идти на контакты с белорусским диктатором.

"Я думаю, сейчас в Украине такая ситуация из-за войны, из-за погибших людей, что политическое руководство Украины не хочет навлечь на себя какие-либо подозрения из-за переговоров с Лукашенко. Они могут бояться общественного осуждения, и поэтому эти приемы не применяют. А я считаю, что нужно это делать, потому что нужно применять все способы, если речь идет о государстве, о существовании украинского народа", — заявил он.

Ранее в эфире YouTube-канала Новини.LIVE Шевченко назвал еще трех человек, которые, наряду с Лукашенко, могут "эмоционально сломать Путина".

Также он также заявил, что Беларусь получила ядерное оружие от России еще в прошлом году, и рассказал, каким образом белорусский диктатор сможет им распоряжаться.

Напомним, в начале широкомасштабного вторжения Главное управление разведки привлекло Евгения Шевченко к наведению контактов с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.