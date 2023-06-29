За бунтом Пригожина стоять кремлівські еліти, — експерт
Бунт Євгена Пригожина був вигідний частині російської політичної еліти. Ці люди хотіли послаблення одноосібної влади президента Росії Володимира Путіна.
Про це експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов заявив у ході круглого столу "Заколот Пригожина та його вплив на політичну ситуацію в росії та перебіг російсько-української війни" у Military Media Center.
Не тільки інтереси Пригожина
Ігор Попов висловив думку, що бажання власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зберегти автономію своєї приватної військової компанії на війні в Україні — це не єдина мета бунту, який мав місце 24 червня в Росії.
За цим бунтом могла стояти частина російської політичної еліти, незадоволена нинішньою ситуацією в країні.
Що було потрібно кремлівській верхівці
За словами Ігоря Попова, дехто із впливових осіб в російському політикумі мав плани щодо послаблення одноосібної влади диктатора Володимира Путіна.
І, разом з тим, ця частина еліт хотіла посилення впливу спецслужб.
"Якщо особисті цілі Пригожина на сьогодні не досягнуті, то що стосується глобального заколоту еліт — тут ситуація продовжується і вона може розвиватися як в одну, так і іншу сторону", — пояснив експерт.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, коментуючи бунт ПВК "Вагнер" — Володимир Путін після цього інциденту став слабішим, ніж був ще 23 червня.