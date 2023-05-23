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Кремль хоче змінити Лукашенка, — нардеп Шевченко

23 травня 2023 20:35
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Кремль хоче змінити Лукашенка, — нардеп Шевченко
Народний депутат України Євген Шевченко. Фото: Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кремль хоче змінити самопроголошеного президента Білорусі Олександра на свою людину, яка буде виконувати всі їхні накази. Однак, для України це зовсім не вигідно.

Про це сказав народний депутат Євген Шевченко в ексклюзивному ефірі Вечір.LIVE.

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За словами нардепа, чинний очільник білоруської держави вигідніший для Києва, ніж той, кого Москва готує замість нього.

Шевченко натякнув, що в Україні знають, кого готують на заміну Лукашенку. Це публічна людина з Росії, яка має білоруське коріння.

Зазначимо, у вівторок, 23 травня, народний депутат України Євген Шевченко завітав на програму Вечір.LIVE. В прямому ефірі чиновник розповідає не тільки про співпрацю з Будановим та ГУР, а і про скандальну поїздку до Лукашенка. Зазначається, що саме завдяки цій мандрівці вдалося втримати Білорусь від відкриття другого фронту та підготовку України до війни.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін у разі смерті самопроголошеного керманича Республіки Білорусь Олександра Лукашенка скористається цим у власних інтересах. Зокрема, він спробує повністю "інтегрувати" країну-сателіт у Російську Федерацію. 

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