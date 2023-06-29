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Експерт розповів, чи може Лукашенко "здати" Путіна

29 червня 2023 15:42
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Чи зрадить Лукашенко Путіна - думка експерта
Олександр Лукашенко і Володимир Путін. Фото: РИА "Новости"
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

В історії з заколотом Пригожина самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залишився єдиною опорою Путіна, і Україні треба цим користуватися.

Про це заявив в ефірі YouTube-каналу Новини.LIVE український нардеп Євгеній Шевченко.

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Єдиний союзник Путіна

Шевченко нагадав, що під час бунту Пригожина Путін телефонував лідерам Китаю, Казахстану та Туреччини та отримав у відповідь лише розпливчаті заяви. З усіх "друзів" Путіна на допомогу йому прийшов лише Олександр Лукашенко.

"Лукашенко, головна його опора, залишився і допоміг", — зазначив депутат.

Таким чином, наразі білоруський диктатор є єдиним справжнім союзником диктатора кремлівського, що ставить Путіна у певну залежність від Лукашенка. При цьому Євгеній Шевченко не вважає, що Лукашенко може зрадити Путіна та "здати" його в обмін на якісь політичні чи економічні бонуси на кшталт зняття західних санкцій.

"Санкціі — це дурниці, я вважаю, це треба було робити раніше. Але якщо Лукашенко побачить якійсь свій інтерес,  він буде замотивований чинити тиск на Путіна — емоційний тиск. І він може це зробити. Він це доводить вже не перший раз", — вважає Шевченко.

Він нагадує, що Лукашенко зумів вдержатися при владі під час народних протестів 2020 року, допоміг президенту Касим-Жомарту Токаєву впоратися з протестами у Казахстані і став успішним посередником у переговорах між Кремлем та Пригожиним.

"Він встояв у себе, коли вийшли люди, незгодні з результатами виборів, він допоміг устояти Токаєву, коли було повстання, і він допоміг зараз Путіну. Він така людина, яка зараз багато чого може. Я вірю в те, що він зараз може впливати на Путіна", — заявив депутат.

Чи потрібно Україні домовлятися з Лукашенком

На думку Шевченка, українська влада має використовувати Лукашенка для впливу на Володимира Путіна, але зараз вона побоюється йти на контакти з білоруським диктатором.

"Я думаю, зараз в Україні така ситуація через війну, через загиблих людей, що політичне керівництво України не хоче накликати на себе якісь підозри через переговори з Лукашенком. Вони можуть боятися суспільного осуду, і тому ці прийоми не застосовують. А я вважаю, що потрібно це робити, тому що треба застосовувати всі способи, якщо мова йде про державу, про існування українського народу", — заявив він.

Раніше в ефірі YouTube-каналу Новини.LIVE Шевченко назвав ще трьох людей, які, поряд з Лукашенком, можуть "емоційно зламати Путіна". 

Також він заявив, що Білорусь отримала ядерну зброю від Росії ще минулого року, і розповів, яким чином білоруський диктатор зможе нею розпоряджатися.

Нагадаємо, на початку широкомасштабного вторгнення Головне управління розвідки залучило Євгенія Шевченка до наведення контактів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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