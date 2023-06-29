Кого слухається Путін: експерт назвав чотири прізвища

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Володимира Путіна треба ламати емоційно — військовими діями на фронті та політичним тиском через людей, яких він слухається.

Таку думку висловив в ефірі YouTube-каналу Новини.LIVE український нардеп Євгеній Шевченко.

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Шевченко нагадав, як вів себе Путін під час бунту Євгена Пригожина.

"Кому він телефонував у цей час — оце його страх: хто підтримає? Китай підтримає? Лукашенко, Токаєв, Ердоган? Оце люди, які можуть емоційно вибити з-під нього стілець, і він піде з України. От із цим треба працювати", — вважає депутат.

Водночас, на думку Шевченка, західні лідери не мають на Путіна такого впливу.

"Коли приїжджають якісь президенти із Західної Європи і щось намагаються склеїти — я зараз про Мінськ-2, я ще тоді казав: "Навіщо ви спираєтеся на цих людей? Путін не буде їх слухати, він просто не поважає їх", — зазначив Євгеній Шевченко.

Натомість Сі Цзіньпінь, Токаєв, Ердоган та Лукашенко можуть зробити так, щоб Путін завершив війну.

"Я впевнений, коли всі вони встануть і скажуть Володимиру Путіну: "Достатньо, все, край, бо ми зараз всі від тебе відвернемося, якщо ти цього не зробиш", він піде з України. Тому що тоді він буде в такій ситуації, як із Пригожиним. Нам, українцям, треба знов зробити так, щоби Путін залишився сам, не підтриманий ніким, і тоді буде зовсім інша ситуація, ми це побачимо зразу", — вважає депутат.

Раніше Шевченко заявив в ефірі YouTube-каналу Новини.LIVE, що Білорусь отримала ядерну зброю від Росії ще минулого року, і розповів, яким чином Лукашенко може нею розпоряджатися.

Нагадаємо, на початку широкомасштабного вторгнення колишній член фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко був залучений ГУР до наведення контактів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.