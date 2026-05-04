Допинг-контроль: Рада готовит новые правила для соревнований

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об антидопинговой деятельности в спорте". Таким образом украинское законодательство намерены привести в соответствие с новыми международными правилами и решить этим ряд практических проблем в сфере спорта. Инициатором является Кабинет министров.

Украина адаптирует антидопинговое законодательство к международным стандартам

Причиной изменений являются новые международные стандарты. Ведь в декабре 2025 года Всемирное антидопинговое агентство утвердило обновленную редакцию Всемирного антидопингового кодекса и стандартов. Они начнут действовать с 1 января 2027 года.

Теперь Украина должна адаптировать свое законодательство к этим требованиям, чтобы оставаться частью мировой спортивной системы.

Сейчас единственная антидопинговая организация в Украине называется Национальный антидопинговый центр. Предлагается изменить название на "Национальный антидопинговый центр Украины", чтобы избежать путаницы с другими странами, которые используют такую же аббревиатуру (NADC).

Законопроект также предусматривает:

определение внутренних документов, которые разрабатывает центр (политики, инструкции и т.д.);

уточнение полномочий руководящих органов;

возможность прекращения полномочий членов Номинационного комитета (чего ранее не было прописано);

(чего ранее не было прописано); установление требований к лицам, проводящим допинг-контроль.

Обязательный допинг-контроль на соревнованиях

Одно из ключевых изменений, которые предусматривает инициатива, — обязательное наличие пунктов допинг-контроля на всех официальных соревнованиях и тренировочных сборах, которые входят в государственный календарный план. Ранее это часто игнорировалось из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры.

Отдельно предлагается урегулировать оплату работы людей, которые привлечены к антидопинговой деятельности — в частности членов дисциплинарных и апелляционных комиссий.

Это аргументируют тем, что Конституция Украины гарантирует право на оплату труда, а во многих европейских странах такие выплаты уже предусмотрены. Более того, по словам авторов, без финансовой мотивации снижается интерес специалистов к работе в этих органах.

Если закон примут, то в Украине усилят контроль за допингом на официальных соревнованиях и приведут правила в соответствие с международными стандартами.

