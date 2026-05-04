Допинг-контроль: Рада готовит новые правила для соревнований
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об антидопинговой деятельности в спорте". Таким образом украинское законодательство намерены привести в соответствие с новыми международными правилами и решить этим ряд практических проблем в сфере спорта. Инициатором является Кабинет министров.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.
Украина адаптирует антидопинговое законодательство к международным стандартам
Причиной изменений являются новые международные стандарты. Ведь в декабре 2025 года Всемирное антидопинговое агентство утвердило обновленную редакцию Всемирного антидопингового кодекса и стандартов. Они начнут действовать с 1 января 2027 года.
Теперь Украина должна адаптировать свое законодательство к этим требованиям, чтобы оставаться частью мировой спортивной системы.
Сейчас единственная антидопинговая организация в Украине называется Национальный антидопинговый центр. Предлагается изменить название на "Национальный антидопинговый центр Украины", чтобы избежать путаницы с другими странами, которые используют такую же аббревиатуру (NADC).
Законопроект также предусматривает:
- определение внутренних документов, которые разрабатывает центр (политики, инструкции и т.д.);
- уточнение полномочий руководящих органов;
- возможность прекращения полномочий членов Номинационного комитета (чего ранее не было прописано);
- установление требований к лицам, проводящим допинг-контроль.
Обязательный допинг-контроль на соревнованиях
Одно из ключевых изменений, которые предусматривает инициатива, — обязательное наличие пунктов допинг-контроля на всех официальных соревнованиях и тренировочных сборах, которые входят в государственный календарный план. Ранее это часто игнорировалось из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры.
Отдельно предлагается урегулировать оплату работы людей, которые привлечены к антидопинговой деятельности — в частности членов дисциплинарных и апелляционных комиссий.
Это аргументируют тем, что Конституция Украины гарантирует право на оплату труда, а во многих европейских странах такие выплаты уже предусмотрены. Более того, по словам авторов, без финансовой мотивации снижается интерес специалистов к работе в этих органах.
Если закон примут, то в Украине усилят контроль за допингом на официальных соревнованиях и приведут правила в соответствие с международными стандартами.
Как писали Новини.LIVE, в Раде также зарегистрирована инициатива, которая предусматривает льготную растаможку авто для военных. Сейчас ввоз автомобилей в Украину предусматривает уплату пошлины, акциза и НДС, что значительно увеличивает конечную стоимость авто. Если закон примут, то стоимость авто может стать значительно меньше.
Кроме того, нардепы могут запретить курение лицам до 17 лет. Речь идет о употребления и использования табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и кальянов. Документ передали на рассмотрение комитета.