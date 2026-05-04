Обов’язковий допінг-контроль: Рада готує нові правила для змагань

Депутати в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про антидопінгову діяльність у спорті". Таким чином українське законодавство мають намір привести у відповідність до нових міжнародних правил та вирішити цим низку практичних проблем у сфері спорту. Ініціатором є Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Україна адаптовує антидопінгове законодавство до міжнародних стандартів

Причиною змін є нові міжнародні стандарти. Адже у грудні 2025 року Всесвітнє антидопінгове агентство затвердило оновлену редакцію Всесвітнього антидопінгового кодексу та стандартів. Вони почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Тепер Україна має адаптувати своє законодавство до цих вимог, щоб залишатися частиною світової спортивної системи.

Зараз єдина антидопінгова організація в Україні має назву Національний антидопінговий центр. Пропонується змінити назву на "Національний антидопінговий центр України", щоб уникнути плутанини з іншими країнами, які використовують таку ж абревіатуру (NADC).

Читайте також:

Законопроєкт також передбачає:

визначення внутрішніх документів, які розробляє центр (політики, інструкції тощо);

уточнення повноважень керівних органів;

можливість припинення повноважень членів Номінаційного комітету (чого раніше не було прописано);

(чого раніше не було прописано); встановлення вимог до осіб, які проводять допінг-контроль.

Обов’язковий допінг-контроль на змаганнях

Одна з ключових змін, які передбачає ініціатива, — обов’язкова наявність пунктів допінг-контролю на всіх офіційних змаганнях і тренувальних зборах, які входять до державного календарного плану. Раніше це часто ігнорувалося через відсутність відповідної інфраструктури.

Окремо пропонується врегулювати оплату роботи людей, які залучені до антидопінгової діяльності — зокрема членів дисциплінарних та апеляційних комісій.

Це аргументують тим, що Конституція України гарантує право на оплату праці, а у багатьох європейських країнах такі виплати вже передбачені. Більше того, за словами авторів, без фінансової мотивації знижується інтерес фахівців до роботи в цих органах.

Якщо закон ухвалять, то в Україні посилять контроль за допінгом на офіційних змаганнях та приведуть правила у відповідність до міжнародних стандартів.

Як писали Новини.LIVE, у Раді також зареєстровано ініціативу, яка передбачає пільгове розмитнення авто для військових. Наразі ввезення автомобілів в Україну передбачає сплату мита, акцизу та ПДВ, що значно збільшує кінцеву вартість авто. Якщо закон ухвалять, то вартість авто може стати значно меншою.

Крім того, нардепи можуть заборонити куріння особам до 17 років. Йдеться про вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних із їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів. Документ передали на розгляд комітету.