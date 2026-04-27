Нардепы могут запретить курение для лиц до 17 лет: законопроект

Нардепы в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который имеет целью запретить курение, употребление и использование табачных изделий, электронных сигарет и кальянов для лиц моложе 17 лет. Автором инициативы является нардеп Георгий Мазурашу. Документ прорабатывается в комитете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

В парламенте хотят ужесточить запрет на курение среди несовершеннолетних

Предлагается статью 13 ЗУ "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" дополнить нормами о курении несовершеннолетних.

"Запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов лицам в возрасте до 17 лет", — говорится в тексте законопроекта.

В то же время продажа табачных изделий будет разрешена, как и раньше, с 18 лет.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в Раде рассматривают запрет соцсетей для детей. Причиной стало исследование, которое показало, что каждый четвертый подросток проводит онлайн семь и более часов в день. При этом каждый третий украинский ребенок из-за использования соцсетей сталкивается с опасными ситуациями.

Кроме того, в парламенте есть законопроект, который предусматривает запрет на использование гаджетов во время уроков. Речь идет о телефонах, планшетах и смарт-часах. Исключением могут быть образовательные и медицинские нужды.