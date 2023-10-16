Бриджит Бринк и Пенни Прицкер. Фото: twitter.com/USAmbKyiv/status

В понедельник, 16 октября, в Киев прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер. Это первый визит с момента назначения на этот пост в середине сентября 2023 года.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Х.

Читайте также:

Визит Пенни Прицкер в Украину 16 октября

Сегодня, 16 октября, в Украину приехала спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"Очень тепло поздравляем вас с возвращением в Киев", — подчеркнула посол США.

Это первый визит Прицкер в Украину с момента назначения на этот пост в середине сентября 2023 года. Накануне, а именно 20 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Прицкером в Нью-Йорке.

Напомним, 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Румынию, где встретился с румынским лидером Клаусом Иоганнисом. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие, развитие авиационной и других оборонных коалиций и не только.

Также 9 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Политики обсудили ситуацию в стране.