Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Киев прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины arrow

В Киев прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины

16 октября 2023 12:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киев прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины
Бриджит Бринк и Пенни Прицкер. Фото: twitter.com/USAmbKyiv/status
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 16 октября, в Киев прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер. Это первый визит с момента назначения на этот пост в середине сентября 2023 года.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Х.

Читайте также:

Визит Пенни Прицкер в Украину 16 октября

Сегодня, 16 октября, в Украину приехала спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"Очень тепло поздравляем вас с возвращением в Киев", — подчеркнула посол США.

null

Это первый визит Прицкер в Украину с момента назначения на этот пост в середине сентября 2023 года. Накануне, а именно 20 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Прицкером в Нью-Йорке.

Напомним, 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Румынию, где встретился с румынским лидером Клаусом Иоганнисом. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие, развитие авиационной и других оборонных коалиций и не только.

Также 9 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Политики обсудили ситуацию в стране.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Как предотвратить коррупцию при передаче Украине российских замороженных активов на восстановление

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз