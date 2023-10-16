Бріджит Брінк та Пенні Пріцкер. Фото: twitter.com/USAmbKyiv/status

У понеділок, 16 жовтня, до Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер. Це перший візит з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.

Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк у Х.

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Візит Пенні Пріцкер до України 16 жовтня

Сьогодні, 16 жовтня, до України приїхала спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Дуже тепло вітаємо вас із поверненням до Києва", — наголосила посолка США.

Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року. Напередодні, а саме 20 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Пріцкер у Нью-йорку.

Нагадаємо, 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Румунії, де зустрівся з румунським лідером Клаусом Йоганнісом. Сторони обговорили подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій і не тільки.

Також 9 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу. Політики обговорили ситуацію в країні.