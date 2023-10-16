Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України arrow

До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України

16 жовтня 2023 12:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України
Бріджит Брінк та Пенні Пріцкер. Фото: twitter.com/USAmbKyiv/status
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 16 жовтня, до Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер. Це перший візит з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.

Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк у Х. 

Читайте також:

Візит Пенні Пріцкер до України 16 жовтня

Сьогодні, 16 жовтня, до України приїхала спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. 

"Дуже тепло вітаємо вас із поверненням до Києва", — наголосила посолка США. 

null

Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року. Напередодні, а саме 20 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Пріцкер у Нью-йорку. 

Нагадаємо, 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Румунії, де зустрівся з румунським лідером Клаусом Йоганнісом. Сторони обговорили подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій і не тільки.

Також 9 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу. Політики обговорили ситуацію в країні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Як запобігти корупції при передачі Україні російських заморожених активів на відбудову

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз