Зеленський прибув із візитом до Румунії: про що говоритимуть

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Juan Medina/File Photo

Сьогодні, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом у Бухарест, Румунія. Він зустрінеться з президентом країни Клаусом Йоханнісом. Глава держави наголосив, що є великий спектр тем для переговорів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Президент України наголосив, що це візит до добрих сусідів, які підтримали країну у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає.

Він зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Передусім Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист. А також — за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої. Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити", — зазначив Зеленський.

Сторони обговорюватимуть подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення української ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з партнерами.

Зеленський додав, що цей візит принесе користь обом народам.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу. Політики обговорили ситуацію в країні.

Також ми писали, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. На ньому обговорили ситуацію на фронті та загрози обстрілів енергосистеми країни.