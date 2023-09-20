У Нью-Йорку Зеленський зустрівся з Пенні Пріцкер: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Пенні Пріцкер у Нью-Йорку. Вона є спеціальним представником Президента США з відновлення України.
Про це йдеться на сайті ОП.
Про що говорили Зеленський та Пріцкер
Перш за все, Зеленський привітав Пріцкер з призначенням на посаду.
"Дуже важливим питанням для нас є відновлення — як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути в Україну й побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими", — сказав глава держави.
Після цього обидві сторони обговорили те, які області України є пріорітетними для відбудови. Також йшлося про підтримку перспективних галузей української економіки.
У цьому контексті Володимир Зеленський відзначив важливою участь американського бізнесу у відновленні об’єктів інфраструктури, які зруйнувала РФ. Йдеться про школи, дитячі садки, житлові будинки, а також енергетичні об’єкти.
Нагадаємо, 20 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН. Під час виступу він наголосив на необхідності реформування організації.
Додамо, що у США Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Це відбулося під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.