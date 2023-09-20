У Нью-Йорку Зеленський зустрівся з Пенні Пріцкер: що обговорили

Володимир Зеленський та Пенні Пріцкер у Нью-Йорку. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Пенні Пріцкер у Нью-Йорку. Вона є спеціальним представником Президента США з відновлення України.

Про це йдеться на сайті ОП.

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Перш за все, Зеленський привітав Пріцкер з призначенням на посаду.

"Дуже важливим питанням для нас є відновлення — як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути в Україну й побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими", — сказав глава держави.

Зустріч Зеленського та Пріцкер. Фото: ОП

Після цього обидві сторони обговорили те, які області України є пріорітетними для відбудови. Також йшлося про підтримку перспективних галузей української економіки.

У цьому контексті Володимир Зеленський відзначив важливою участь американського бізнесу у відновленні об’єктів інфраструктури, які зруйнувала РФ. Йдеться про школи, дитячі садки, житлові будинки, а також енергетичні об’єкти.

Нагадаємо, 20 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН. Під час виступу він наголосив на необхідності реформування організації.

Додамо, що у США Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Це відбулося під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.