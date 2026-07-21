Для ВПЛ введут новые гарантии: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Иванна Чайка редактор политических новостей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который комплексно обновляет систему защиты прав внутренне перемещенных лиц. Документ станет новым базовым законодательным актом в этой сфере и заменит действующий закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Он вступит в силу через три месяца после официальной публикации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на текст законопроекта.

В Украине обновили закон о внутренне перемещенных лицах

Речь идет о законопроекте №12301, который Верховная Рада приняла 1 июля. После вступления его в силу действующий Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" №1706-VII утратит силу.

Новый закон закрепляет государственные гарантии поддержки ВПЛ на всех основных этапах — от адаптации и интеграции до возвращения в покинутое место проживания и реинтеграции.

Одной из ключевых нововведений является гарантия назначения и выплаты пенсий переселенцам на общих основаниях. Закон прямо запрещает устанавливать для ВПЛ дополнительные требования или процедуры, которые могли бы ограничивать их право на пенсионное обеспечение.

Документ также предусматривает создание электронного кабинета внутренне перемещенного лица, с помощью которого можно будет оценивать потребности переселенцев, уровень их интеграции и эффективность государственной поддержки.

Кроме того, закон совершенствует механизмы обеспечения ВПЛ жильем. Для отдельных категорий переселенцев, определенных правительством, проживание в местах временного размещения не будет ограничиваться сроками во время военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев после его окончания.

В то же время документ на законодательном уровне регулирует статус мест временного проживания переселенцев, в частности модульных городков, общежитий, гостиниц и других помещений, пригодных для проживания.

Также законом определены основные полномочия центрального органа исполнительной власти, который будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты прав внутренне перемещенных лиц. Это должно обеспечить непрерывность государственной поддержки независимо от кадровых или структурных изменений в правительстве.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить продажу возле учебных заведений шаурмы, фаст-фуда, сладких газированных напитков и других продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Инициатива также предусматривает установление минимального расстояния от школ, в пределах которого будет действовать такой запрет. Авторы документа объясняют, что изменения направлены на формирование здоровых пищевых привычек у детей.

Также в парламенте рассматривается инициатива, которая должна обязать операторов электронных коммуникаций восстанавливать поврежденные сети на территориях активных боевых действий, возможных боевых действий и деоккупированных территориях. Документ также определяет порядок представления планов восстановления, полномочия регулятора и условия компенсации расходов операторов. Кроме того, владельцев инфраструктуры хотят обязать не препятствовать проведению аварийно-восстановительных работ.