Депутаты Верховной Рады продлили срок действия всеобщей мобилизации
В понедельник, 26 октября, Верховная Рада приняла решение о продлении всеобщей мобилизации ещё на 90 дней. Согласно документу, мобилизационные мероприятия продлятся до 29 января 2027 года, а новый срок начнётся после завершения действующего периода 31 октября. "За" проголосовал 281 нардеп.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.
Всеобщая мобилизация в Украине продлена до 29 января 2027 года
Законопроект №16183 об утверждении указа президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации был зарегистрирован в Верховной Раде 26 октября 2026 года. Документ предусматривает продление мобилизации еще на 90 суток — до 29 января 2027 года.
Инициатором законодательного предложения является президент Украины Владимир Зеленский. Предыдущий срок мобилизации истекает 31 октября 2026 года.
Как долго длится всеобщая мобилизация в Украине
Всеобщую мобилизацию в Украине объявили 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. С тех пор Верховная Рада периодически продлевает срок ее проведения, как правило, на 90 дней.
Как писали Новини.LIVE, парламентарии также сегодня продлили действие военного положения. Оно будет действовать как минимум до 29 января 2027 года. Однако в некоторых случаях президент может отменить его досрочно.
Также сегодня, 26 октября, парламент планирует приступить к рассмотрению проекта бюджета в первом чтении. Новини.LIVE сообщали, что данный документ может предусматривать повышение зарплат военнослужащим в 2027 году. Такую поправку поддержали на бюджетном комитете.