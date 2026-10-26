Пленарное заседание Верховной Рады. Фото: Верховная Рада Украины

В понедельник, 26 октября, Верховная Рада приняла решение о продлении всеобщей мобилизации ещё на 90 дней. Согласно документу, мобилизационные мероприятия продлятся до 29 января 2027 года, а новый срок начнётся после завершения действующего периода 31 октября. "За" проголосовал 281 нардеп.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Всеобщая мобилизация в Украине продлена до 29 января 2027 года

Законопроект №16183 об утверждении указа президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации был зарегистрирован в Верховной Раде 26 октября 2026 года. Документ предусматривает продление мобилизации еще на 90 суток — до 29 января 2027 года.

Инициатором законодательного предложения является президент Украины Владимир Зеленский. Предыдущий срок мобилизации истекает 31 октября 2026 года.

Как долго длится всеобщая мобилизация в Украине

Всеобщую мобилизацию в Украине объявили 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. С тех пор Верховная Рада периодически продлевает срок ее проведения, как правило, на 90 дней.

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Как писали Новини.LIVE, парламентарии также сегодня продлили действие военного положения. Оно будет действовать как минимум до 29 января 2027 года. Однако в некоторых случаях президент может отменить его досрочно.

Также сегодня, 26 октября, парламент планирует приступить к рассмотрению проекта бюджета в первом чтении. Новини.LIVE сообщали, что данный документ может предусматривать повышение зарплат военнослужащим в 2027 году. Такую поправку поддержали на бюджетном комитете.