Пленарне засідання Верховної Ради. Фото: Верховна Рада України

У понеділок, 26 жовтня, Верховна Рада ухвалила рішення про продовження загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідно до документа, мобілізаційні заходи триватимуть до 29 січня 2027 року, а новий строк почнеться після завершення чинного періоду 31 жовтня. "За" проголосував 281 нардеп.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Загальну мобілізацію в Україні продовжено до 29 січня 2027 року

Законопроєкт №16183 про затвердження указу президента щодо продовження строку проведення загальної мобілізації зареєстрували у Верховній Раді 26 жовтня 2026 року. Документ передбачає продовження мобілізації ще на 90 діб — до 29 січня 2027 року.

Ініціатором законодавчої пропозиції є президент України Володимир Зеленський. Попередній термін мобілізації спливає 31 жовтня 2026 року.

Як довго в Україні триває загальна мобілізація

Загальну мобілізацію в Україні оголосили 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді Верховна Рада періодично продовжує строк її проведення, зазвичай на 90 днів.

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Як писали Новини.LIVE, парламентарі також сьогодні продовжили дію воєнного стану. Його дія триватиме щонайменше до 29 січня 2027 року. Проте у деяких випадках президент може його скасувати достроково.

Також сьогодні, 26 жовтня, парламент планує почати розгляд проєкту бюджету у першому читанні. Новини.LIVE повідомляли, що даний документ може підвищити зарплати військовим у 2027 році. Таку правку підтримали на бюджетному комітеті.