Нардепи продовжили термін дії загальної мобілізації
У понеділок, 26 жовтня, Верховна Рада ухвалила рішення про продовження загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідно до документа, мобілізаційні заходи триватимуть до 29 січня 2027 року, а новий строк почнеться після завершення чинного періоду 31 жовтня. "За" проголосував 281 нардеп.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.
Загальну мобілізацію в Україні продовжено до 29 січня 2027 року
Законопроєкт №16183 про затвердження указу президента щодо продовження строку проведення загальної мобілізації зареєстрували у Верховній Раді 26 жовтня 2026 року. Документ передбачає продовження мобілізації ще на 90 діб — до 29 січня 2027 року.
Ініціатором законодавчої пропозиції є президент України Володимир Зеленський. Попередній термін мобілізації спливає 31 жовтня 2026 року.
Як довго в Україні триває загальна мобілізація
Загальну мобілізацію в Україні оголосили 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді Верховна Рада періодично продовжує строк її проведення, зазвичай на 90 днів.
Як писали Новини.LIVE, парламентарі також сьогодні продовжили дію воєнного стану. Його дія триватиме щонайменше до 29 січня 2027 року. Проте у деяких випадках президент може його скасувати достроково.
Також сьогодні, 26 жовтня, парламент планує почати розгляд проєкту бюджету у першому читанні. Новини.LIVE повідомляли, що даний документ може підвищити зарплати військовим у 2027 році. Таку правку підтримали на бюджетному комітеті.