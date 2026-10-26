Рада продовжила воєнний стан в Україні до 29 січня 2027 року

Українські воїни на фронті. Фото: 36 ОБрМП

У понеділок, 26 жовтня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів. Відповідно до ухваленого рішення, особливий правовий режим діятиме до 29 січня 2027 року. Рішення ухвалили на підставі указу президента України Володимира Зеленського. "За" проголосували 293 нардепи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Реклама

Нардепи схвалили пропозицію президента про продовження воєнного стану

Продовження воєнного стану передбачає, що встановлений правовий режим залишатиметься чинним протягом наступних трьох місяців. Новий термін дії завершується 29 січня 2027 року.

Відповідне рішення парламент ухвалив після розгляду президентського законопроєкту про затвердження указу щодо продовження строку дії воєнного стану.

Що таке воєнний стан і які обмеження він передбачає

Воєнний стан — це особливий правовий режим, який вводять у разі збройної агресії або загрози державній незалежності й територіальній цілісності. Законодавство передбачає низку заходів, які можуть застосовуватися під час воєнного стану залежно від обставин і рішень уповноважених органів.

Читайте також:

Зокрема, це:

запровадження комендантської години ;

; перевірка документів і, за передбачених законом умов, огляд речей та транспортних засобів;

і, за передбачених законом умов, огляд речей та транспортних засобів; встановлення особливих правил в’їзду й виїзду та обмеження пересування;

та обмеження пересування; заборона або обмеження проведення мирних зібрань та масових заходів;

евакуація населення з небезпечних територій;

з небезпечних територій; використання майна для потреб оборони у визначеному законом порядку.

Як воєнний стан впливає на права громадян

Під час дії особливого правового режиму окремі конституційні права та свободи можуть тимчасово обмежуватися, якщо це необхідно для забезпечення оборони й безпеки держави. Такі обмеження мають бути визначені у встановленому законом порядку із зазначенням строку їхньої дії.

Чи можуть раніше скасувати воєнний стан

Відповідно до законодавства, президент може достроково скасувати його на всій території України або в окремих місцевостях за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності та територіальній цілісності країни.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує пільгу з ПДВ для товарів вартістю до 150 євро, замовлених через іноземні маркетплейси, зокрема AliExpress і Temu. Після набрання чинності новими правилами до таких покупок застосовуватимуть 20% ПДВ, який нараховуватиме та сплачуватиме онлайн-платформа. Водночас для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, які фізичні особи надсилають одна одній, передбачено звільнення від податку.

Також Рада перенесла запуск електронної системи простежуваності підакцизних товарів еАкциз із 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року. Система має забезпечити контроль за обігом алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет за допомогою електронних марок замість паперових. Відтермінування пов’язане з необхідністю завершити підготовку та забезпечити технічну готовність системи до повноцінної роботи.