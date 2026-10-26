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Главная Политика Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: законопроекты

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: законопроекты

Ua ru
26 октября 2026 10:25
Военное положение и мобилизацию в Украине планируют продлить до 29 января 2027 года Верховная Рада Украины
Народные депутаты в сессионном зале. Фото: Верховная Рада Украины

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Соответствующие законодательные инициативы были зарегистрированы в Верховной Раде и переданы на рассмотрение профильным комитетам. Предлагаемый срок продления составляет 90 дней — до 29 января 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

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Зеленский обратился к Раде по поводу продления мобилизации и военного положения

Для продления особого правового режима президент подал документ об утверждении указа от 26 октября 2026 года № 1060/2026 "О продлении срока действия военного положения".

Аналогичная инициатива была внесена в отношении продления всеобщей мобилизации. Оба решения требуют рассмотрения и принятия парламентом.

Если народные депутаты поддержат предложения, то военное положение и мобилизационные меры будут действовать ещё три месяца — до 29 января 2027 года.

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Предыдущий срок действия военного положения и всеобщей мобилизации истекает 30 октября 2026 года.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде предлагают установить 16 марта Днем памяти гражданских лиц, погибших в результате российской агрессии против Украины. Дата выбрана в годовщину авиаудара по драматическому театру в Мариуполе, где укрывались мирные жители, в том числе дети. Инициатива предусматривает чествование всех погибших гражданских лиц с 2014 года и проведение памятных мероприятий на государственном и местном уровнях.

Также в Украине жильцам многоквартирных домов могут разрешить бесплатно получать в собственность земельные участки под их домами и придомовыми территориями. Соответствующую инициативу предусматривает законопроект, призванный урегулировать вопрос передачи земли совладельцам многоквартирного жилья. Предложенные изменения направлены на определение правового статуса таких участков и прав жильцов на землю, которой они совместно пользуются.

Владимир Зеленский Верховная Рада военное положение мобилизация законопроект
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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