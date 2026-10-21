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Главная Политика Зарплаты военнослужащим повысят: бюджетный комитет поддержал поправку

Зарплаты военнослужащим повысят: бюджетный комитет поддержал поправку

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21 октября 2026 13:15
Бюджетный комитет поддержал поправку о повышении зарплат военнослужащим 103-я обрТрО им. митрополита А. Шептицкого
Украинские военные с БПЛА. Фото: 103-я обрТрО им. митрополита А. Шептицкого

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал поправку № 1279 к госбюджету на 2027 год, касающуюся повышения зарплат военнослужащим. Конкретный процент повышения из текста убрали по настоянию правительства. Но в случае одобрения этой поправки в сессионном зале Кабинет министров должен выполнить такое поручение парламента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Железняк
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Поправку окончательно должны поддержать народные депутаты в сессионном зале

Поправка поддержана в комитете единогласно.

"Только что бюджетный комитет поддержал нашу поправку № 1279 об увеличении зарплат военных. Еще раз: не просто пересмотреть, а увеличить! По настоянию правительства исключили процент, но все же. По единогласно", — написал Железняк.

Предложение учли вместе с поправкой №1283 о пересмотре зарплат военнослужащих.

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Инициативу вынесут на утверждение в сессионном зале уже на следующей неделе. Для фактического повышения выплат после одобрения поручения парламентом правительство должно изменить соответствующее постановление.

Как писали Новини.LIVE, в сентябре Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2027 год, в котором на оборону и безопасность предусмотрено 4,885 трлн гривен. Общие расходы бюджета должны составить 7,272 трлн гривен, а среди других приоритетов — образование, медицина, социальная поддержка и помощь бизнесу.

Также Новини.LIVE со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко сообщали, что за январь–сентябрь 2026 года общий фонд государственного бюджета Украины недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов. Из этой суммы 32 млрд грн пришлось на август и сентябрь, а по итогам года дефицит налоговых поступлений может вырасти примерно до 70 млрд грн. Среди причин недополучения средств Марченко назвал российские обстрелы предприятий, уничтожение складов, блокирование морских маршрутов и снижение потребительского доверия.

Верховная Рада законопроект бюджет украинские военные зарплата
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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