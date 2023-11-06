Депутат рассказала о скорости продвижения Украины к членству в ЕС
Замглавы комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук заявила, что Украина очень быстро продвигается к своему членству в ЕС. При этом, такое мнение у самих европейцев.
Об этом она заявила в эфире телемарафона.
Движение Украины в ЕС
По словам нардепа, в Европе действительно считают, что темпы продвижения Украины в Европейский союз молниеносны.
"Как сказал наш посол при Евросоюзе Всеволод Ченцов, по мнению европейцев и по меркам Евросоюза, мы двигаемся со скоростью света. Нам кажется, что это медленно, но по меркам Брюсселя мы очень быстро имплементируем реформы, голосуем законы, внедряем их", — рассказала политик.
Напомним, что ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен сохранять единство в поддержке Украины, поскольку на кону ключевые европейские ценности. Еще ранее стало известно, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в декабре этого года.
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