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Депутат рассказала о скорости продвижения Украины к членству в ЕС

6 ноября 2023 20:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Депутат рассказала о скорости продвижения Украины к членству в ЕС
Замглавы комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук. Фото: оф.сайт партии "Слуга народа"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Замглавы комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук заявила, что Украина очень быстро продвигается к своему членству в ЕС. При этом, такое мнение у самих европейцев.

Об этом она заявила в эфире телемарафона.

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По словам нардепа, в Европе действительно считают, что темпы продвижения Украины в Европейский союз молниеносны.

"Как сказал наш посол при Евросоюзе Всеволод Ченцов, по мнению европейцев и по меркам Евросоюза, мы двигаемся со скоростью света. Нам кажется, что это медленно, но по меркам Брюсселя мы очень быстро имплементируем реформы, голосуем законы, внедряем их", — рассказала политик.

Напомним, что ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен сохранять единство в поддержке Украины, поскольку на кону ключевые европейские ценности. Еще ранее стало известно, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в декабре этого года.

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