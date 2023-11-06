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Потрібно зберігати єдність у підтримці України, — Боррель

6 листопада 2023 16:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Потрібно зберігати єдність у підтримці України, — Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Євросоюз має зберігати єдність у підтримці України, тому єдиним рішення є продовження надання допомоги країні, яка стикнулася з агресією РФ. Тому що ставкою у цій боротьбі є ключові європейські цінності.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час виступу перед послами у Брюсселі, пише Укрінформ.

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"Якщо Україна програє — ми програємо.Нам потрібно зберігати нашу одностайність та єдність у підтримці України. Ми – найперші, хто надає допомогу для України, саме ми, більше ніж США, ви знаєте цифри", — зазначив Боррель.

Високий представник ЄС зазначив, що ставкою у боротьбі України є ключові європейські цінності.

За його словами, те, що є неприйнятним для українців у вимірі людських втрат, є дуже прийнятним для росіян у короткостроковій перспективі.

"Російські втрати є дуже важливими, але Росія може поповнювати сили. Вона готова принести в жертву навіть більше людей… До Путіна Сталін був переконаний, що кількість сама собою є джерелом якості, коли людське життя не має значення та не цінується", — додав Боррель.

Раніше очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що якщо ЄС перестане допомагати Україні, вона капітулює. На думку дипломата, українці не можуть самостійно захиститись від агресії Росії.

   

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