Стало відомо, коли можуть розпочатися переговори про вступ України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото архівне: Reuters

Стало відомо про те, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже у грудні цього року. Попри те, що держава реалізувала необхідні вимоги для початку цього процесу, є деякі європейські політики, які вдаються до маніпуляцій.

Про це повідомила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

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Переговори про вступ до ЄС

"Україна створила усі необхідні умови для цього, реалізувавши сім рекомендацій. Більше того, ми маємо розуміти, що будуть розглядатися й можливі рішення щодо інших майже 10 країн розширення, і Україна, безумовно, є лідером, навіть попри триваючу повномаштабну війну", — сказала Стефанішина.

Міністр додала, що Україна очікує на позитивне рішення Єврокомісії. Цілком можливо, що в грудні вдасться отримати відповідне політичне рішення, навіть попри маніпуляції деяких європейських чиновників.

"Водночас ми сьогодні вже бачимо, що деякі країни, або навіть деякі європейські чиновники, вдаються до маніпуляцій, намагаючись протискати якісь свої особисті побажання в документи, які готуються Європейською комісією. Так само ми бачимо, що є певні недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу України і. скажімо так, знецінити деякі з наших зусиль", — сказала Стефанішина.

Нагадаємо, на саміті, який выдбудеться в Брюсселі 26-27 жовтня, лідери Європейського Союзу обговорять шляхи прискорення надання військової підтримки Україні. Також йтиметься про використання заморожених активів Російської Федерації та інтенсифікацію дипломатичної роботи Євросоюзу з метою забезпечення справедливого миру.

Також ми писали, що Україна може стати членом Євросоюзу вже за сім років. Тобто у 2030 році. І в тому випадку, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.