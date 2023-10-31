Нові санкції ЄС можуть вдарити по торгівлі з Росією — що відомо

Європарламент. Фото: Pexels

Пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 млрд євро. Серед них — діаманти та заборона ліцензій на програмне забезпечення.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами співрозмовників Bloomberg, новий пакет запропонованих заходів ЄС проти Росії передбачає обмеження на експорт зварювальних апаратів, хімікатів та інших технологій, що використовуються у військових цілях.

"Розглядається можливість заборони ліцензій на програмне забезпечення й обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних матеріалів, товарів, пов'язаних з транспортуванням, та діамантів. Заборона на імпорт діамантів залежатиме від рішення "Групи семи" щодо механізму їхнього відстеження й контролю, яка, як очікується, буде укладена найближчим часом", — зазначили в Bloomberg.

Також Єврокомісія може заборонити транзит через російську територію більшої кількості товарів і внести до чорного списку компанії в третіх країнах, які сприяють цій схемі. Додатково розглядають можливість зобов’язувати свої компанії додавати до угод із третіми країнами положення про заборону експорту певних товарів подвійного призначення до Росії.

Боротьба з ухиленням від санкцій

За інформацією видання, також обговорюють механізми покращення санкцій проти російської нафти, оскільки цінові обмеження перестали працювати. Йдеться і про боротьбу з "тіньовим флотом" РФ, і про можливі обмеження операцій із суднами, залученими до схеми транспортування російського чорного золота.

Крім того, санкціям, можливо, підлягатимуть понад 100 фізичних та 40 юридичних осіб. Європейська комісія обговорює заборону працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й повернення на батьківщину російських активів у ЄС.

Окрема увага приділятиметься боротьбі з ухиленням Росії від санкцій. Проте є ймовірність внесення правок до 12-го пакета санкцій ЄС перед тим, як Європейська комісія офіційно представить його державам-членам.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 28 жовтня, заявив, що країна не погодиться на новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо там будуть газова, нафтова й атомна сфери промисловості. Там сказали, що це суперечить національним інтересам Будапешту.