Депутатка розповіла про швидкість просування України до членства в ЄС

Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Фото: оф.сайт партії "Слуга народу"

Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що Україна дуже швидко просувається до свого членства в ЄС. При всьому цьому, така думка в самих європейців.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

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За словами нардепки, в Європі дійсно вважають, що темпи просування України до Європейського союзу — блискавичні.

"Як сказав наш посол при Євросоюзі Всеволод Ченцов, на думку європейців і за мірками Євросоюзу ми рухаємося зі швидкістю світла. Нам здається, що це повільно, але за мірками Брюсселя ми дуже швидко імплементуємо реформи, голосуємо закони, впроваджуємо їх", — розповіла політикиня.

Нагадаємо, що раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС має зберігати єдність у підтримці України, оскільки на кону ключові європейські цінності. Ще раніше стало відомо про те, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже у грудні цього року.