Чи відбудеться візит Орбана до Києва: МЗС Угорщини виступило з заявою

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір відвідати столицю України. Однак для цього Угорщина очікує "виконання усіх передумов".

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петр Сіярто в ефірі телебачення.

Підготовка візиту

Сіярто підтвердив інформацію про запрошення прем'єр-міністра до Києва. За його словами, наразі "уточнюються технічні деталі підготовки" майбутнього візиту.

"Наразі уточнюються технічні деталі підготовки до візиту. Як тільки вони (в Орбана, — ред.) побачать, що всі передумови виконані, візит може відбутися", — заявив голова МЗС Угорщини.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується відвідати Київ.

До слова, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його влада не підтримує Україну у війні з росією, бо ця війна не має відношення до Угорщини, це лише протистояння між двома слов’янськими країнами.