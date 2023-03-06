Чи відбудеться візит Орбана до Києва: МЗС Угорщини виступило з заявою
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір відвідати столицю України. Однак для цього Угорщина очікує "виконання усіх передумов".
Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петр Сіярто в ефірі телебачення.
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Підготовка візиту
Сіярто підтвердив інформацію про запрошення прем'єр-міністра до Києва. За його словами, наразі "уточнюються технічні деталі підготовки" майбутнього візиту.
"Наразі уточнюються технічні деталі підготовки до візиту. Як тільки вони (в Орбана, — ред.) побачать, що всі передумови виконані, візит може відбутися", — заявив голова МЗС Угорщини.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується відвідати Київ.
До слова, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його влада не підтримує Україну у війні з росією, бо ця війна не має відношення до Угорщини, це лише протистояння між двома слов’янськими країнами.