Заявою про припинення вогню Угорщина закликає Україну капітулювати, — Подоляк
Угорщина, яка закликає сторони російсько-української війни припинити вогонь, фактично підштовхує Україну до капітуляції. Подоляк нагадав, що раніше Угорщина регулярно обирала сторони агресорів.
Про це радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк написав у Twitter.
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Суть угорських заяв
Подоляк нагадав заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про необхідність припинення вогню на театрі бойових дій в Україні.
Такі заяви, упевнений радник Андрія Єрмака, фактично закликають Україну до капітуляції, а також адвокатують російський геноцид щодо українців.
Адвокати диявола
Михайло Подоляк назвав угорську сторону, яка захищає росію, "адвокатами диявола".
Радник голови Офісу Президента наголосив, що така позиція іноді є вигідною, але сама Угорщина часто в таких ситуаціях зазнає історичного фіаско.
Подоляк натякнув на відносно недавню історію Угорщини, яка у двох світових війнах підтримувала ту сторону, яка урешті програвала ті військові конфлікти.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його влада не підтримує Україну у війні з росією, бо ця війна не має відношення до Угорщини, це лише протистояння між двома слов’янськими країнами.
Фото: пресслужба Офісу Президента