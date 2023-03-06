​​​​​​​Заявою про припинення вогню Угорщина закликає Україну капітулювати, — Подоляк

Угорщина вирішила грати роль адвоката диявола, але забула про історію, заявив Михайло Подоляк

Угорщина, яка закликає сторони російсько-української війни припинити вогонь, фактично підштовхує Україну до капітуляції. Подоляк нагадав, що раніше Угорщина регулярно обирала сторони агресорів.

Про це радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

Суть угорських заяв

Подоляк нагадав заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про необхідність припинення вогню на театрі бойових дій в Україні.

Такі заяви, упевнений радник Андрія Єрмака, фактично закликають Україну до капітуляції, а також адвокатують російський геноцид щодо українців.

Адвокати диявола

Михайло Подоляк назвав угорську сторону, яка захищає росію, "адвокатами диявола".

Радник голови Офісу Президента наголосив, що така позиція іноді є вигідною, але сама Угорщина часто в таких ситуаціях зазнає історичного фіаско.

Подоляк натякнув на відносно недавню історію Угорщини, яка у двох світових війнах підтримувала ту сторону, яка урешті програвала ті військові конфлікти.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його влада не підтримує Україну у війні з росією, бо ця війна не має відношення до Угорщини, це лише протистояння між двома слов’янськими країнами.

Фото: пресслужба Офісу Президента