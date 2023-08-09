Возможны ли выборы во время войны: ответ Вениславского

Будут ли выборы во время войны: Вениславский опроверг слухи о решениях ОПУ. Эксклюзив
После заявления главы ВРУ Руслана Стефанчука о законодательной возможности проведения парламентских выборов в войну, эта тема является дискуссионной в политическом круге и в обществе. Уже начали появляться слухи о том, что ОПУ прощупывает настроения граждан по этому поводу.
Действительно ли это так и возможно ли провести выборы в условиях военного положения, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал представитель президента в парламенте Федор Вениславский.
"Во-первых, господина Стефанчука спросили, как он считает — возможны ли выборы. Он сказал, что нецелесообразны, но с точки зрения законодательного регулирования, Конституция Украины не запрещает. Я считаю, что запрещает", — сказал Вениславский.
На Банковой прямых заявлений о необходимости выборов не делали. Хотя многие источники говорят, что президент давно не удовлетворен работой большинства "Слуг народа", особенно тех, за кого приходится краснеть всей стране. Есть предположение, что в ОПУ по заявлению Стефанчука прощупывают реакцию общества. Вениславский такие слухи опровергает.
"Никакой информации, как представитель президента в парламенте, о прощупывании информации у меня нет, и не слышал такого. Второе — в условиях военного положения имеем очень много проблемных вопросов, которые могут быть основанием сомневаться в легитимности", — добавил Вениславский.
По его словам, есть несколько сверхважных вещей:
- безопасность участников избирательного процесса;
- количество военнослужащих, которые находятся в районе ведения боевых действий, не смогут реализовать свое избирательное право;
- многие граждане Украины находятся за границей, а это огромное количество избирателей.
Также политик прокомментировал разговоры о международных партнерах, которые настаивают на проведении выборов в Украине во время войны.
"Любые заявления западных партнеров и представителей международных организаций нужно рассматривать по международным стандартам избирательного права — максимально свободные выборы, чтобы была безопасность субъектов избирательного процесса", — сказал Вениславский.
Напомним, выборы в Верховную Раду должны провести уже после победы. Однако для этого необходимы изменения в законодательстве Украины.
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