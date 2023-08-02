Стало відомо, хто замінить "любителя Мальдів" Арістова у Верховній Раді

Засідання Верховної Ради України Фото: Вікіпедія

У середу, 2 серпня, у Верховній Раді України відбулися кадрові зміни: Наталія Локтіонова замінила Юрія Арістова як народний депутат від партії "Слуга народу". Арістов, який прославився своєю спірною поїздкою на Мальдіви, достроково склав свої повноваження 27 липня 2023 року за власним бажанням.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

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Повідомляється, що Арістов потрапив до парламенту після позачергових виборів 21 липня 2019 року, репрезентуючи політичний рух "Слуга народу". Центральна виборча комісія, враховуючи рішення Верховної Ради, визнала Локтіонову, яка посідала 146-е місце у партійному списку, новим народним депутатом у багатомандатному окрузі.

Наталія Локтіонова. Фото: ЦВК

Що відомо про Наталію Локтіонову

Нещодавно у пресі поширювалася новина про те, що 42-річна Наталія Локтіонова може замінити Арістова на посаді народного депутата. Існують припущення, що вона може бути родичкою помічниці Президента України Володимира Зеленського — Марії Левченко. У 2019 році Локтіонова була кандидатом на депутатську посаду від партії "Слуга народу", посідаючи 146-е місце у списку.

Також у 2021 році деякі Telegram-канали стверджували, що Локтіонова має відношення до Головного управління розвідки Міноборони, яке очолює Кирило Буданов.

Нагадаємо, заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова було помічено в середині липня у п'ятизірковому готелі. Йдеться про Waldorf Astoria Maldives, розташоване на Мальдівах.

Також ми писали, що у четвер, 27 липня, Верховна Рада України достроково позбавила Юрія Арістова депутатських повноважень. "За" проголосували 320 народних обранців.

Додамо, співробітники Державного бюро розслідувань та СБУ розслідують обставини поїздки українського депутата Юрія Арістова до Мальдів під час війни. ДБР та СБУ розбираються, як нардеп міг опинитися на Мальдівах, попри обмеження для виїзду держслужбовців.