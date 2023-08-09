Чи можливі вибори під час війни: відповідь Веніславського

Чи будуть вибори під час війни: Веніславський спростував чутки про рішення ОПУ. Ексклюзив
Після заяви голови ВРУ Руслана Стефанчука щодо законодавчої можливості проведення парламентських виборів у війну, ця тема є дискусійною у політичному колі та у суспільстві. Вже почали з’являтися чутки про те, що ОПУ прощупує настрої громадян щодо цього.
Чи справді це так і чи можливо провести вибори в умовах воєнного стану, Новини.LIVE ексклюзивно розповів представник президента у парламенті Федір Веніславський.
"По-перше пана Стефанчука запитали, як він вважає — чи можливі вибори. Він сказав, що недоцільні, але з точки зору законодавчого регулювання, Конституція України не забороняє. Я вважаю, що забороняє", — сказав Веніславський.
На Банковій прямих заяв про потребу виборів не робили. Хоча багато джерел кажуть, що президент давно не задоволений роботою більшості "Слуг народу", особливо тих, за кого доводиться червоніти всій країні. Є припущення, що в ОПУ через заяву Стефанчука прощупують реакцію суспільства. Веніславський такі чутки спростовує.
"Жодної інформації, як представник президента в парламенті, щодо прощупування інформації я не маю, і не чув такого. Друге — в умовах воєнного стану маємо дуже багато проблемних питань, які можуть бути підставою сумніватися в легітимності", — додав Веніславський.
За його словами, є кілька надважливих речей:
- безпека учасників виборчого процесу;
- кількість військовослужбовців, які перебувають в районі ведення бойових дій, не зможуть реалізувати своє виборче право;
- багато громадян України перебувають за кордоном, а це величезна кількість виборців.
Також політик прокоментував розмови щодо міжнародних партнерів, які ніби наполягають на проведенні виборів в Україні під час війни.
"Будь-які заяви західних партнерів і представників міжнародних організацій треба розглядати за міжнародних стандартів виборчого права — максимально вільні вибори, щоб була безпека суб'єктів виборчого процесу", — сказав Веніславський.
Нагадаємо, вибори до Верховної Ради мають провести вже після перемоги. Однак для цього потрібні зміни в законодавстві України.
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