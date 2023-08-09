Чи можливі вибори під час війни: відповідь Веніславського

Представник президента у парламенті Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE

Після заяви голови ВРУ Руслана Стефанчука щодо законодавчої можливості проведення парламентських виборів у війну, ця тема є дискусійною у політичному колі та у суспільстві. Вже почали з’являтися чутки про те, що ОПУ прощупує настрої громадян щодо цього.

Чи справді це так і чи можливо провести вибори в умовах воєнного стану, Новини.LIVE ексклюзивно розповів представник президента у парламенті Федір Веніславський.

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"По-перше пана Стефанчука запитали, як він вважає — чи можливі вибори. Він сказав, що недоцільні, але з точки зору законодавчого регулювання, Конституція України не забороняє. Я вважаю, що забороняє", — сказав Веніславський.

Виступ президента Зеленського в парламенті. Фото: rada.gov.ua

На Банковій прямих заяв про потребу виборів не робили. Хоча багато джерел кажуть, що президент давно не задоволений роботою більшості "Слуг народу", особливо тих, за кого доводиться червоніти всій країні. Є припущення, що в ОПУ через заяву Стефанчука прощупують реакцію суспільства. Веніславський такі чутки спростовує.

"Жодної інформації, як представник президента в парламенті, щодо прощупування інформації я не маю, і не чув такого. Друге — в умовах воєнного стану маємо дуже багато проблемних питань, які можуть бути підставою сумніватися в легітимності", — додав Веніславський.

За його словами, є кілька надважливих речей:

безпека учасників виборчого процесу;

кількість військовослужбовців, які перебувають в районі ведення бойових дій, не зможуть реалізувати своє виборче право;

багато громадян України перебувають за кордоном, а це величезна кількість виборців.

Також політик прокоментував розмови щодо міжнародних партнерів, які ніби наполягають на проведенні виборів в Україні під час війни.

"Будь-які заяви західних партнерів і представників міжнародних організацій треба розглядати за міжнародних стандартів виборчого права — максимально вільні вибори, щоб була безпека суб'єктів виборчого процесу", — сказав Веніславський.

Нагадаємо, вибори до Верховної Ради мають провести вже після перемоги. Однак для цього потрібні зміни в законодавстві України.

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