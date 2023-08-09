Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Чи будуть вибори під час війни: Веніславський спростував чутки про рішення ОПУ. Ексклюзив arrow

Чи будуть вибори під час війни: Веніславський спростував чутки про рішення ОПУ. Ексклюзив

9 серпня 2023 20:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи можливі вибори під час війни: відповідь Веніславського
Представник президента у парламенті Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Після заяви голови ВРУ Руслана Стефанчука щодо законодавчої можливості проведення парламентських виборів у війну, ця тема є дискусійною у політичному колі та у суспільстві. Вже почали з’являтися чутки про те, що ОПУ прощупує настрої громадян щодо цього. 

Чи справді це так і чи можливо провести вибори в умовах воєнного стану, Новини.LIVE ексклюзивно розповів представник президента у парламенті Федір Веніславський. 

Читайте також:

"По-перше пана Стефанчука запитали, як він вважає — чи можливі вибори. Він сказав, що недоцільні, але з точки зору законодавчого регулювання, Конституція України не забороняє. Я вважаю, що забороняє", — сказав Веніславський. 

ВРУ
Виступ президента Зеленського в парламенті. Фото: rada.gov.ua

На Банковій прямих заяв про потребу виборів не робили. Хоча багато джерел кажуть, що президент давно не задоволений роботою більшості "Слуг народу", особливо тих, за кого доводиться червоніти всій країні. Є припущення, що в ОПУ через заяву Стефанчука прощупують реакцію суспільства. Веніславський такі чутки спростовує. 

"Жодної інформації, як представник президента в парламенті, щодо прощупування інформації я не маю, і не чув такого. Друге — в умовах воєнного стану маємо дуже багато проблемних питань, які можуть бути підставою сумніватися в легітимності", — додав Веніславський. 

За його словами, є кілька надважливих речей: 

  • безпека учасників виборчого процесу; 
  • кількість військовослужбовців, які перебувають в районі ведення бойових дій, не зможуть реалізувати своє виборче право;
  • багато громадян України перебувають за кордоном, а це величезна кількість виборців.

Також політик прокоментував розмови щодо міжнародних партнерів, які ніби наполягають на проведенні виборів в Україні під час війни. 

"Будь-які заяви західних партнерів і представників міжнародних організацій треба розглядати за міжнародних стандартів виборчого права — максимально вільні вибори, щоб була безпека суб'єктів виборчого процесу", — сказав Веніславський. 

Нагадаємо, вибори до Верховної Ради мають провести вже після перемоги. Однак для цього потрібні зміни в законодавстві України.

Варто нагадати, що стало відомо, хто замінить "любителя Мальдів" Арістова у Верховній Раді.

Також після скандального розслідування нардепа Холодова виключили з партії "Слуга народу".

До того ж Кабмін призначив тимчасового очільника Мінкультури.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз