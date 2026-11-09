Нардепы в зале парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В понедельник, 9 ноября, Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий создание нового вида войск в составе Вооруженных сил Украины — Космических сил. Документ вносит изменения в структуру ВСУ и дополняет перечень видов войск, в который входят Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-Морские силы. Законодательная инициатива была зарегистрирована еще 2 мая 2025 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Реклама

Рада приняла закон о Космических силах

Инициаторами документа являются группа народных депутатов, среди которых Федор Вениславский, Руслан Горбенко, Юрий Здебский, Александр Федиенко и Роман Костенко .

Законопроект дополняет структуру Вооруженных сил Украины отдельным видом войск — Космическими силами . Соответствующие изменения должны быть внесены в Закон Украины "О Вооруженных Силах Украины".

В пояснительной записке авторы отмечают, что инициатива связана с необходимостью развития военных возможностей в космической сфере и готовности противодействовать ракетным угрозам из космоса.

Читайте также:

Зачем предлагают создать Космические силы

В сопроводительных документах говорится об использовании имеющегося научно-технического потенциала Украины, в частности, возможностей производства спутников, наземной инфраструктуры и участия в международных космических программах.

Также авторы документа указывают, что Министерство обороны уже создало подразделение по космической политике и работает над нормативной базой для запуска национальных спутников оборонного назначения.

Среди задач, на которые направлена инициатива — усиление оборонных возможностей Украины и подготовка к противодействию ракетным угрозам из космоса.

Как писали Новини.LIVE, недавно Рада приняла постановление с призывом к международному сообществу не признавать легитимность выборов в Государственную Думу России девятого созыва и их результаты. За соответствующее решение №16091 проголосовало 250 народных депутатов. Также парламент призвал не признавать полномочия новосформированных российских парламентских делегаций и отметил незаконность проведения Россией выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Также Рада приняла закон, который позволит нынешним десятиклассникам завершить обучение в своих школах, даже если заведения изменят тип или будут реорганизованы. Речь идет об учениках, которые в 2026/2027 учебном году обучаются по Государственному стандарту 2011 в рамках двухлетней старшей школы. Они смогут закончить 11 класс и получить свидетельство о полном среднем образовании в своей школе или учреждении, которое переберет его права и обязанности.