Депутаты в зале парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В четверг, 29 октября, Верховная Рада приняла законопроект, который гарантирует учащимся 10-х классов, получающим в 2026/2027 учебном году профильное среднее образование по двухгодичной программе, возможность завершить обучение в своих школах. Это коснется также учебных заведений, которые реорганизуются или перепрофилируются в гимназии, а также их правопреемников. Для этого школам предусмотрен переходный механизм лицензирования, который будет действовать до окончания 2027/2028 учебного года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Парламент принял переходные правила для десятиклассников

Документ дополняет переходные положения закона новым пунктом. Согласно ему, учащиеся, которые в 2026/2027 учебном году получают профильное среднее образование в рамках двухлетней старшей школы, будут иметь право завершить полное общее среднее образование в том же учебном заведении или его правопреемнике, в который их зачислили или перевели.

По окончании обучения учащиеся смогут получить свидетельство о полном общем среднем образовании в установленном законодательством порядке.

Если школу реорганизуют или перепрофилируют в гимназию, она сможет обратиться в орган лицензирования с просьбой о выдаче или переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности на уровне профильного среднего образования.

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Такую лицензию будут выдавать или переоформлять без проведения процедуры лицензирования в течение 10 рабочих дней со дня обращения. Ее действие продлится до окончания 2027/2028 учебного года.

Если орган лицензирования не примет решение в установленный срок, лицензия будет считаться выданной или переоформленной. При этом в таких учреждениях не будут формироваться новые классы для получения профильного среднего образования по программам двенадцатилетней школы.

Предыстория

В Украине продолжается реформа общего среднего образования, которая предусматривает переход с 2027 года на трехлетний цикл профильного среднего образования и трансформацию сети школ.

В то же время учащиеся 10-х классов 2026/2027 учебного года обучаются по двухлетней программе старшей школы. В связи с реорганизацией или изменением типа учебных заведений существовал риск, что они не смогут завершить обучение в школах, в которые их зачислили.

Принятый закон должен обеспечить таким учащимся возможность завершить получение полного общего среднего образования в привычном учебном заведении или его правопреемнике.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета Украины на 2027 год в первом чтении. Наибольшие расходы предусмотрены на сектор безопасности и обороны — 4,885 трлн грн, или 43,8% прогнозируемого ВВП.

Также Рада продлила действие военного положения в Украине еще на 90 дней — до 29 января 2027 года. За соответствующий законопроект №16182 проголосовали 293 народных депутата. Парламент также продлил всеобщую мобилизацию на тот же срок — до 29 января 2027 года.