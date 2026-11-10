Буданов закликав Раду ухвалити проєкт про боротьбу з міжнародною корупцією

Очільник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав Верховну Раду ухвалити законопроєкт №15056, який стосується боротьби з підкупом іноземних посадовців. Документ має наблизити українське законодавство до положень відповідної Конвенції ОЕСР. За словами Буданова, його ухвалення також пов’язане з виконанням зобов’язань України в межах переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму дописі в Telegram, передає Новини.LIVE.

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Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

Вступ до ЄС та довіра партнерів: Буданов звернувся до Верховної Ради

Очільник Офісу президента наголосив, що очікує від народних депутатів відповідального рішення щодо документа, ініційованого президентом України.

"Для України це посилення відповідальності за міжнародну корупцію, зміцнення довіри партнерів та виконання зобов’язань у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу", — зазначив Буданов.

Він також підкреслив, що верховенство права, прозорість і сильні державні інституції є складовими національної безпеки України.

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За словами Буданова, ухвалення законопроєкту відповідає позиції президента та державному курсу, який має реалізовуватися через конкретні рішення.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13255, який передбачає створення нового виду Збройних сил України — Космічних сил. За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати. Ініціатива передбачає розвиток військових космічних технологій, зокрема створення системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і захищеного супутникового зв’язку.

Також Рада ухвалила законопроєкт №15082-д, який дозволяє нинішнім десятикласникам завершити навчання у своїх школах, навіть якщо заклади реорганізують або перепрофілюють у гімназії. Учні 2026/2027 навчального року зможуть закінчити 11 клас у тому самому закладі та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту. Для цього передбачили спрощений механізм видачі або переоформлення ліцензій, який діятиме до завершення 2027/2028 навчального року.