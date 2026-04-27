Новые возможности и развитие: Буданов о том, почему возглавил ОП

Кирилл Буданов. Фото: "Бабель"

В январе Кирилла Буданова назначили руководителем Офиса Президента. Решение о переходе для него было непростым. В частности, взвешивались все "за" и "против". Кроме того, сначала Буданов не хотел становиться главой ОП, но ему поставили ультиматум.

Об этом сообщает "Бабель", передает Новини.LIVE.

Как Буданов согласился возглавить Офис Президента

"Это не произошло за один день или даже за месяц — взвешивались все за и против. Эмоционально трудно оставить часть нашей большой семьи — ребят в подразделениях, тех, с кем на связи 24 на 7, но здесь стоял вопрос выживания государства", — говорит жена Кирилла Буданова Марианна.

По словам собеседников СМИ, у Буданова не было выбора, поскольку ему выдвинули ультиматум — либо он просто уходит из ГУР, либо уходит из ГУР и возглавляет ОП.

Он пытался договориться о назначении на должность руководителя ГУР своей кандидатуры, однако президент принял другое решение. Также, как утверждается, Зеленский настоял, чтобы заместители остались на своих должностях. Глава ОП заявляет, что это конспирология.

Читайте также:

Буданов объяснил, что согласился на должность как на новый этап и возможности для развития после почти шести лет руководства ГУР.

Сразу после назначения на должность руководителя ОП он много времени проводил в командировках и на переговорах. А когда пришел в Офис, то провел встречи с каждым заместителем, а одного даже уговорил остаться. Отмечается, что Буданов открыл ОП для нардепов, глав администраций и представителей бизнеса — отныне им не нужны пропуска.

"У Буданова свой стиль работы и алгоритм принятия решений. Сложные вопросы на рассмотрение он просит подавать по определенной схеме: проблема, несколько вариантов ее решения с положительными и отрицательными последствиями каждого варианта. У него на столе лежит такая большая таблица", — говорится в материале.

Также он принес в ОП "армейщину", но в облегченном для военных варианте. В частности, он настаивает, чтобы в документах рядом с его фамилией и именем заместителя Павла Палисы обязательно указывали воинские звания, поскольку оба продолжают службу.

Также отмечается, что Буданов не привык к обжалованию или обсуждению своих решений.

По словам его друга и побратима, он довольно упрямый человек, редко признает собственные ошибки, хотя может согласиться на компромисс.

Одно из первых совещаний Буданов провел относительно СЗЧ и ТЦК.

"Он достаточно жестко дал понять, что дает две недели, чтобы взяточничество в ТЦК прекратилось. Он предупредил, что если после этого ему станет известно о взятках в каком-то конкретном ТЦК, взлетит вся вертикаль", — говорит собеседник в ОП в комментарии "Бабелю".

Кроме того, после начала парламентского кризиса на Буданова возложили обязанности реанимировать ВРУ, а также мирные переговоры с США и Россией.

По словам источников, глава государства Владимир Зеленский рассчитывает, что Буданов будет обеспечивать стабильную работу системы, через Павла Палису будет поддерживать взаимодействие с Силами обороны, не будет конфликтовать с антикоррупционными органами и воздерживаться от вмешательства в чувствительные сферы вне своей компетенции.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на британского военного эксперта и бывшего офицера Королевского флота Джона Формана, Буданов — представитель нового поколения решительных и принципиальных лидеров.

А во время выступления на Киевском форуме по безопасности руководитель ОП подчеркнул, что ключевым инструментом для достижения мира является сила государства.