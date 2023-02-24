В Белом доме рассказали, применит ли путин ядерное оружие

США внимательно следят за собственным ядерным арсеналом, но не видят оснований "что-то менять"

В администрации Джо Байдена не видят признаков того, что путин готов применить ядерное оружие.

Об этом рассказал в интервью российскому оппозиционному каналу "Дождь" представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

При этом Белый дом внимательно изучает заявление путина о приостановке участия рф в договоре СНВ-3 и анализирует его возможные последствия.

"Отметать с порога эти угрозы нельзя, это было бы безответственно с нашей стороны. Мы внимательно следим за всем, что делает россия в области ядерных вооружений, и насколько можно сейчас заключить, мы не видим никаких признаков того, что Путин принял решение применить ядерное оружие в Украине или где бы то ни было еще", — сказал Кирби.

Также он сообщил, что США внимательно следят за собственным ядерным арсеналом и возможностями в плане сдерживания, но пока не видят "серьезных оснований, чтобы что-то менять".

Что предшествовало заявлению Кирби

21 февраля владимир путин во время своего обращения к депутатам Федерального собрания заявил о том, что рф приостанавливает свое участие в российско-американском договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он подчеркнул, что это не выход россии из соглашения, а лишь приостановка до последующих переговоров между сторонами договора.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) налагает ограничения на количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности как в США, так и в россии. В последний раз он был продолжен на пять лет в начале 2021 года.

22 февраля российская Госдума единогласно проголосовала за предложение путина о выходе из СНВ-3. Однако в тот же день россия заявила, что продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором.