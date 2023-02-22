Путин сдал назад - россия продолжит соблюдать ядерный договор

В москве заявляют, что это будет способствовать стратегической стабильности

Рф продолжит соблюдать ограничения российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом заявил замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны рф Евгений Ильин, сообщает российское издание РИА "Новости".

"Что касается уровней, которые были объявлены Владимиром Владимировичем по количеству носителей ядерных боезарядов, они также будут соблюдаться. <...> И, соответственно, процесс обмена уведомлений в рамках соглашений 1988 года между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме", — сказал Ильин, выступая 22 февраля в российской Госдуме.

По его словам, такие действия необходимы для предотвращения ложных срабатываний, что важно для поддержания стратегической стабильности.

Что представляет собой "ядерный договор" между рф и США

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) налагает ограничения на количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности как в США, так и в россии. В последний раз он был продолжен на пять лет в начале 2021 года.

Напомним, 21 февраля владимир путин во время своего обращения к депутатам Федерального собрания заявил о том, что рф приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3. При этом он подчеркнул, что это не выход россии из соглашения, а лишь приостановка до последующих переговоров между сторонами договора.

22 февраля российская Госдума единогласно проголосовала за предложение путина о выходе из СНВ-3.