Путин сдал назад - россия продолжит соблюдать ядерный договор

Уже передумали: россия продолжит соблюдать "ядерный договор" с США, который приостановил путин
Рф продолжит соблюдать ограничения российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Об этом заявил замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны рф Евгений Ильин, сообщает российское издание РИА "Новости".
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"Что касается уровней, которые были объявлены Владимиром Владимировичем по количеству носителей ядерных боезарядов, они также будут соблюдаться. <...> И, соответственно, процесс обмена уведомлений в рамках соглашений 1988 года между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме", — сказал Ильин, выступая 22 февраля в российской Госдуме.
По его словам, такие действия необходимы для предотвращения ложных срабатываний, что важно для поддержания стратегической стабильности.
Что представляет собой "ядерный договор" между рф и США
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) налагает ограничения на количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности как в США, так и в россии. В последний раз он был продолжен на пять лет в начале 2021 года.
Напомним, 21 февраля владимир путин во время своего обращения к депутатам Федерального собрания заявил о том, что рф приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3. При этом он подчеркнул, что это не выход россии из соглашения, а лишь приостановка до последующих переговоров между сторонами договора.
22 февраля российская Госдума единогласно проголосовала за предложение путина о выходе из СНВ-3.