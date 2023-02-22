Выход России из Договора о стратегических наступательных вооружениях: в госдуме состоялось голосование

Российская Дума проголосовала за предложение путина о выходе из "ядерного" договора
Госдума рф сегодня, 22 февраля, приняла закон, прекращающий участие россии в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНО). Решение депутаты приняли единогласно.
Об этом сообщают российские СМИ.
-
"Пропаганда коммунизма и КГБ": Минцифры отреагировало на выход российской игры, доступной в Украине
-
МИД Китая заявило, что страна не планирует передавать оружие рф
-
Новичок "Шахтера" Келси рассказал, кто ему помогает адаптироваться в команде
-
Губернатор Белгорода заявил об обстреле: снаряд попал в торговый центр
-
В одесских магазинах могут продавать опасное мясо: что нужно знать
-
Военный сообщил, как возникнет новая система международной безопасности
-
Украинская парламентская делегация прибыла в Вену на переговоры: детали
-
В Тернопольской области хоронят военного, который без подготовки оказался на фронте: семья требует справедливости
-
В Киеве откроется выставка "Азовсталь: новые смыслы": где можно посетить
-
Украина сменила основного покупателя агропродукции: в какую страну экспортировали больше всего
Результаты голосования
Закон о приостановлении россией участия в ГСНО вступит в силу со дня опубликования.
Госдума рф приняла закон единогласно — в его поддержку проголосовал 401 депутат.
Предложение о выходе из договора накануне, 21 февраля, внес российский диктатор владимир путин.
Позже сегодня, 22 февраля, проект закона также будет рассмотрен Советом федерации.
Что это за договор
Договор о стратегических наступательных вооружениях — это единственное оставшееся соглашение, которое регулирует два крупнейших в мире ядерных арсенала Вашингтона и москвы.
Договор налагает ограничения на количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые могут иметь как США, так и россия. В последний раз он продолжался на пять лет в начале 2021 года.
Напомним, российский диктатор владимир путин 21 февраля заявил в своем традиционном ежегодном обращении к депутатам Федерального собрания российской федерации, что российская федерация приостанавливает свое участие в договоре о стратегическом оружии СНВ-ІІІ. Страна-агрессор не окончательно вышла из соглашения, это лишь приостановка дальнейших переговоров.