Выход России из Договора о стратегических наступательных вооружениях: в госдуме состоялось голосование

Предложение путина в Думе поддержали единогласно

Госдума рф сегодня, 22 февраля, приняла закон, прекращающий участие россии в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНО). Решение депутаты приняли единогласно.

Об этом сообщают российские СМИ.

Результаты голосования

Закон о приостановлении россией участия в ГСНО вступит в силу со дня опубликования.

Госдума рф приняла закон единогласно — в его поддержку проголосовал 401 депутат.

Предложение о выходе из договора накануне, 21 февраля, внес российский диктатор владимир путин.

Позже сегодня, 22 февраля, проект закона также будет рассмотрен Советом федерации.

Что это за договор

Договор о стратегических наступательных вооружениях — это единственное оставшееся соглашение, которое регулирует два крупнейших в мире ядерных арсенала Вашингтона и москвы.

Договор налагает ограничения на количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые могут иметь как США, так и россия. В последний раз он продолжался на пять лет в начале 2021 года.

Напомним, российский диктатор владимир путин 21 февраля заявил в своем традиционном ежегодном обращении к депутатам Федерального собрания российской федерации, что российская федерация приостанавливает свое участие в договоре о стратегическом оружии СНВ-ІІІ. Страна-агрессор не окончательно вышла из соглашения, это лишь приостановка дальнейших переговоров.