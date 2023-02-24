У Білому домі розповіли, чи застосує путін ядерну зброю

США уважно стежать за власним ядерним арсеналом, але не бачать підстав "щось міняти"

В адміністрації Джо Байдена не вбачають ознак того, що путін готовий застосувати ядерну зброю.

Про це розповів в інтерв'ю російському опозиційному каналу "Дождь" представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

При цьому Білий дім уважно вивчає заяву путина про зупинення участі росії в договорі СНО-3 та аналізує його можливі наслідки.

"Відкидати з порога ці погрози не можна, це було б безвідповідально з нашого боку. Ми уважно стежимо за всім, що робить росія в галузі ядерних озброєнь, і наскільки можна зараз зробити висновок, ми не бачимо жодних ознак того, що Путін ухвалив рішення застосувати ядерну зброю в Україні чи будь-де ще", — сказав Кірбі.

Також він повідомив, що США уважно стежать за власним ядерним арсеналом і можливостями щодо стримування, але поки не бачать "серйозних підстав, щоб щось змінювати".

Що передувало заяві Кірбі

21 лютого Володимир Путін під час свого звернення до депутатів Федеральних зборів заявив про те, що росія припиняє свою участь у російсько-американському договорі про стратегічні наступальні озброєння. При цьому він наголосив, що це не вихід рф з угоди, а лише призупинення подальших переговорів між сторонами договору.

Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) накладає обмеження на кількість розгорнутих ядерних озброєнь міжконтинентальної дальності як у США, так і в рф. Востаннє його було подовжено на п'ять років на початку 2021 року.

22 лютого російська Держдума одноголосно проголосувала за пропозицію путіна про вихід із СНО-3. Однак того ж дня росія заявила, що продовжить дотримуватися обмежень, передбачених договором.