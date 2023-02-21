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Эксперт расшифровал заявление путина о выходе из "ядерного" договора и его последствиях

21 февраля 2023 13:51
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Политолог перевел заявление путина о договоре между РФ и США о ядерном оружии
Мероприятие готово вести переговоры, а не торговаться
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Заявление российского диктатора владимира путина о приостановлении россии в одностороннем порядке участия в соглашении об ограничении ядерных вооружений между США и РФ является очередной попыткой шантажа Запада. Но торговаться на условиях российских властей никто не будет.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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"Заявление путина о приостановлении участия в "ядерном" договоре — это шантаж", — сказал Фесенко.

По его словам, у российского диктатора сейчас практически не осталось инструментов давления на Запад.

"Но, если ты откажешься от ядерного оружия, что дальше? Если ты начнешь что-то делать, против тебя тоже что-то сделают", — рассуждает Фесенко и добавляет: "Думаю, что этот шантаж не сработает".

 

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

В то же время, он напомнил, что американцы еще осенью прошлого года предлагали российской федерации возобновить переговоры о продлении этого договора.

"И это могло быть в пакете какого-нибудь мирного компромисса. Однако россияне не пошли на это, они отказались от переговоров", — констатировал аналитик.

И сейчас путин, объясняет Фесенко, пытается "слегонца", как у них говорят, "пошантажировать" Запад, но это выглядит, как говорят в Китае, как "бумажный тигр".

"Тезис о "приостановке" на самом деле означает: "Я готов торговаться". Но торговаться не будут. Тем более — на его условиях. А переговоры будут вести", — резюмировал Феснко.

Чем испугал путин

Российский диктатор владимир путин 21 февраля заявил в своем традиционном ежегодном обращении к депутатам Федерального собрания российской федерации, что российская федерация приостанавливает свое участие в договоре о стратегическом оружии СНВ-ІІІ. Страна-агрессор не окончательно вышла из соглашения, это лишь приостановка дальнейших переговоров.

Напомним, что во время своего выступления перед Федеральным собранием российской федерации владимир путин заявил, что жители Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины сами виноваты в войнах и аннексии, потому что это они сами, по мнению Путина, проголосовали за "присоединение к России "на "референдуме".

Также в своей речи Путин упомянул об однополых браках и гендерно-нейтральном боге на Западе.

Кроме того, диктатор пообещал провести демократические президентские выборы в 2024 году.

Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS

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