Политолог перевел заявление путина о договоре между РФ и США о ядерном оружии

Эксперт расшифровал заявление путина о выходе из "ядерного" договора и его последствиях
Заявление российского диктатора владимира путина о приостановлении россии в одностороннем порядке участия в соглашении об ограничении ядерных вооружений между США и РФ является очередной попыткой шантажа Запада. Но торговаться на условиях российских властей никто не будет.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
-
Выступление Байдена в Польше не будет ответом на послание путина, — Салливан
-
Евгений Сморигин написал комплимент бывшей актрисе "Дизель Шоу", которая пошла работать на россиян
-
Санкции сказались на экспорте российской мебели: на сколько упал доход
-
"Россия в таежном тупике": Подоляк высмеял выступление путина перед парламентом
-
Снежная лавина: украинцев предупредили об опасности
-
В Одессе зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19
-
Суд отказал адвокатам Дани Алвеса: что ждет футболиста
-
Что могло бы ускорить поставки танков Abrams в Украину: в США ответили
-
То, что делает украинцев несгибаемыми: Зеленский показал трогательные фото
-
Фонд Вадима Столара передал ВСУ вторую систему обнаружения дронов, чтобы в паре они работали эффективнее
"Заявление путина о приостановлении участия в "ядерном" договоре — это шантаж", — сказал Фесенко.
По его словам, у российского диктатора сейчас практически не осталось инструментов давления на Запад.
"Но, если ты откажешься от ядерного оружия, что дальше? Если ты начнешь что-то делать, против тебя тоже что-то сделают", — рассуждает Фесенко и добавляет: "Думаю, что этот шантаж не сработает".
В то же время, он напомнил, что американцы еще осенью прошлого года предлагали российской федерации возобновить переговоры о продлении этого договора.
"И это могло быть в пакете какого-нибудь мирного компромисса. Однако россияне не пошли на это, они отказались от переговоров", — констатировал аналитик.
И сейчас путин, объясняет Фесенко, пытается "слегонца", как у них говорят, "пошантажировать" Запад, но это выглядит, как говорят в Китае, как "бумажный тигр".
"Тезис о "приостановке" на самом деле означает: "Я готов торговаться". Но торговаться не будут. Тем более — на его условиях. А переговоры будут вести", — резюмировал Феснко.
Чем испугал путин
Российский диктатор владимир путин 21 февраля заявил в своем традиционном ежегодном обращении к депутатам Федерального собрания российской федерации, что российская федерация приостанавливает свое участие в договоре о стратегическом оружии СНВ-ІІІ. Страна-агрессор не окончательно вышла из соглашения, это лишь приостановка дальнейших переговоров.
Напомним, что во время своего выступления перед Федеральным собранием российской федерации владимир путин заявил, что жители Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины сами виноваты в войнах и аннексии, потому что это они сами, по мнению Путина, проголосовали за "присоединение к России "на "референдуме".
Также в своей речи Путин упомянул об однополых браках и гендерно-нейтральном боге на Западе.
Кроме того, диктатор пообещал провести демократические президентские выборы в 2024 году.
Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS