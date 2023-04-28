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Белый дом ожидает переговоры Байдена и Си Цзиньпина, — СМИ

28 апреля 2023 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Белый дом ожидает переговоры Байдена и Си Цзиньпина, — СМИ
Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпинь. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Белый дом ожидает телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином. Вероятно, это произойдет в ближайшее время.

Об этом сообщает NBC News.

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Переговоры между США и Китаем

В настоящее время Белый Дом прилагает усилия по организации встреч с китайскими коллегами министра торговли Джины Раймондо и министра финансов Джанет Йеллен. Переговоры через посольства продолжаются в обычном режиме.

Издание отмечает, что общение между военными США и Китая прекращено, несмотря на просьбы Вашингтона.

"И более 100 каналов связи между разными правительственными министерствами и ведомствами не работают, лишая каждую сторону механизмов, способных разрядить мелкие разногласия и споры", — говорится в материале.

Напомним, 26 апреля президент Украины провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Как отметил Владимир Зеленский, переговоры были длительными и содержательными.

Также мы писали, что Белый дом приветствует переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином. Однако неизвестно, приведет ли это к продвижению к миру.

Добавим, лидер Китая Си Цзиньпин позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы продемонстрировать миролюбие и нейтралитет. Этот звонок стал попыткой приуменьшить негативное влияние заявления дипломата Лу Шае.

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