Белый дом ожидает переговоры Байдена и Си Цзиньпина, — СМИ
Белый дом ожидает телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином. Вероятно, это произойдет в ближайшее время.
Об этом сообщает NBC News.
Переговоры между США и Китаем
В настоящее время Белый Дом прилагает усилия по организации встреч с китайскими коллегами министра торговли Джины Раймондо и министра финансов Джанет Йеллен. Переговоры через посольства продолжаются в обычном режиме.
Издание отмечает, что общение между военными США и Китая прекращено, несмотря на просьбы Вашингтона.
"И более 100 каналов связи между разными правительственными министерствами и ведомствами не работают, лишая каждую сторону механизмов, способных разрядить мелкие разногласия и споры", — говорится в материале.
Напомним, 26 апреля президент Украины провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Как отметил Владимир Зеленский, переговоры были длительными и содержательными.
Также мы писали, что Белый дом приветствует переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином. Однако неизвестно, приведет ли это к продвижению к миру.
Добавим, лидер Китая Си Цзиньпин позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы продемонстрировать миролюбие и нейтралитет. Этот звонок стал попыткой приуменьшить негативное влияние заявления дипломата Лу Шае.