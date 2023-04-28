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Білий дім очікує переговори Байдена та Сі Цзіньпіна, — ЗМІ

28 квітня 2023 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Білий дім очікує переговори Байдена та Сі Цзіньпіна, — ЗМІ
Президент США Джо Байден та глава Китаю Сі Цзіньпінь. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Білий дім очікує телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і главою Китаю Сі Цзіньпіном. Ймовірно, це відбудеться найближчим часом.

Про це повідомляє NBC News.

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Переговори між США та Китаєм

Наразі Білий дім докладає зусиль з організації зустрічей із китайськими колегами міністра торгівлі Джини Раймондо і міністра фінансів Джанет Єллен. Переговори через посольства тривають у звичайному режимі.

Видання наголошує, що спілкування між військовими США та Китаю припинено, попри прохання Вашингтона.

"І понад 100 каналів зв'язку між різними урядовими міністерствами та відомствами не працюють, позбавляючи кожну сторону механізмів, здатних розрядити дрібні розбіжності та суперечки", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 26 квітня президент України провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Як відзначив Володимир Зеленський, перемовини були тривалими й змістовними.

Також ми писали, Білий дім вітає переговори між президентом України Володимиром Зеленським й китайським лідером Сі Цзіньпіном. Однак невідомо, чи призведе це до просування до миру.

Додамо, лідер Китаю Сі Цзіньпін подзвонив Володимиру Зеленському, аби продемонструвати миролюбність і нейтралітет. Цей дзвінок став спробою применшити негативний вплив заяви дипломата Лу Шає.

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