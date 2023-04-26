Зеленський нарешті провів переговори із Сі Цзіньпіном: про що говорили лідери України і КНР

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

Нарешті відбулися переговори лідерів України та Китаю. Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, назвав її тривалою і змістовною.

Про це глава держави повідомив на своєму Twitter-акаунті.

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Довгоочікувані переговори

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

Цю розмову глава Української держави охарактеризував як "тривалу" та "змістовну".

Деталі від української сторони

Про що конкретно говорили Зеленський та Сі, український президент не став говорити.

Але, зазначив Президент України, він вірить, що ця розмова разом із призначенням посла України в Китаї "дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин".

Перші коментарі

Переговори між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном прокоментував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Єрмак зробив це у притаманному собі стилі, піктограмами і практично без слів.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін після візиту до Москви планував поговорити із Володимиром Зеленським, але довгий час відкладав цю розмову. Як пояснювали в Пекіні, через зайнятість лідера КПК та Китайської Народної Республіки.

Володимир Зеленський же у свою чергу запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну.