Financial Times пояснило, навіщо Сі Цзіньпін подзвонив Зеленському

Лідер КНР Сі Цзіньпін. Фото: Reuters/Ludovic Marin/Pool

Китайський лідер Сі Цзіньпін подзвонив Володимиру Зеленському, аби продемонструвати миролюбність і нейтралітет. Цей дзвінок став спробою применшити негативний вплив заяви дипломата Лу Шає.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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За словами деяких високопосадовців Євросоюзу, час для дзвінка Сі Цзіньпіну Володимиру Зеленському був обраний не випадково.

Причиною дзвінка стали скандальні слова посла Китаю у Франції Лу Шає про суверенітет пострадянських країн.

"Після коментарів посла в Парижі їм потрібно якось відшкодувати збитки", — упевнені у ЄС.

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Крім того, слова китайського посла зіпсували репутацію КНР у Європі.

Китайська влада зрозуміла, що необхідно зробити кроки назустріч Україні, аби переконати Європу у своїй щирості щодо нейтралітету у війні та підтримки незалежності та територіальної цілісності України.

"Китай хоче принаймні мати право голосу в Україні після конфлікту, щоб запобігти повному повороту України на Захід у процесі постконфліктного державного будівництва”, — йдеться у статті FT.

Нагадаємо, що Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив здивування заявою посла Китаю у Франції щодо суверенітету колишніх радянських республік. Він нагадав, що КНР досить педантично ставиться до своєї історії.

Також ми повідомляли, що в Європарламенті заговорили про санкції проти Китаю. Голова фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер пояснив, що країни ЄС повинні стати на бік демократії.

Додамо, що Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Китаю після висловлювань глави дипмісії КНР у Франції, який поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив жаль з приводу таких заяв китайського дипломата, наголосивши, що така позиція незрозуміла та сумна.