Зеленський вперше поговорив Сі Цзіньпінем: аналіз важливої розмови

"Китай не підливає масла в огонь": підсумки розмови між Києвом і Пекіном та що буде далі
За всі 14 місяців війни в Україні президент Володимир Зеленський вперше поговорив із лідером Китайської Народної Республіки — Сі Цзіньпінем. Обидві сторони привітали цей контакт та обмінялися новими контактами для підтримки подальшого діалогу та дій — Київ відправить у Пекін нового посла, а Пекін пришле до Києва свого спецпредставника з питань Євразії.
Чого чекати від нових контактів далі і як вони впливатимуть на Росію — читайте у Новини.LIVE.
Мирний план Китаю щодо Україну: про що він
Зеленський та Сі Цзіньпінь провели першу телефонну розмову з часу російського вторгнення в Україну. Відомо, що українська сторона кілька разів намагалася влаштувати цей контакт. А у річницю вторгнення РФ в Україну — 24 лютого 2023 року — Зеленський вперше публічно заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю.
Того ж дня офіційний Пекін оприлюднив свій варіант врегулювання "української кризи" — так він називає війну Росії в Україні. Офіційний документ Китаю складається з 12 пунктів. Пекін зазначив, що поважає суверенітет всіх країн, закликає до припинення вогню і переговорів, але не сказав про виведення російських військ із території України, а також не засудив вторгнення РФ.
Трохи більше місяць тому — 20 березня, коли Сі перебував із дводенним візитом у Москві, численні ЗМІ писали також про можливість його онлайн-перемовин із Зеленським. Однак тоді це не підтвердилось.
Врешті-решт, розмова таки реалізувалась, як зазначила речниця МЗС Китаю, з ініціативи української сторони. У своєму Twitter Зеленський зазначив, що це була "довга і змістовна розмова", а у Китаї про неї відгукнулись як про "піднесення розумного мислення та голосів з усіх боків".
Про що Зеленський говорив із Сі: основні тези
Як йдеться в офіційному повідомленні на сайті Офісу Президента, глави держав обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин.
- Окрему увагу було приділено шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України.
- Глава держави закликав Китай відіграти дієву роль у врегулюванні питання безпеки довкола ЗАЕС.
- Проінформував китайського очільника про ситуацію на фронті. Україна стоїть і надалі звільнятиме свою землю. Ми не починали цієї війни, але маємо відновити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Включаючи Крим. Це цілком відповідає цілям і принципам Статуту ООН.
- Розповів про руйнівні наслідки російського вторгнення, акцентувавши на викраденні Росією двадцяти тисяч українських дітей.
- Зазначив, що не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року.
- Всі держави мають утримуватися від підтримки Росії у війні. Це стосуєтьсяватися військово-технічного співробітництва, а також постачання зброї.
- Сторони висловили спільну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи.
Що про розмову із Зеленським сказав Китай: основні тези
У Китаї заявили, що в питанні "української кризи" перебувають на боці миру. Основна позиція Пекіна полягає у сприянні політичного врегулювання "української кризи".
- Китай не спостерігає збоку, не підливає масла в огонь і тим більше не наживається на цій кризі. Китайська сторона веде себе гідно та чесно. Єдиним виходом із кризи є діалог та переговори.
- Китай надалі сприятиме мирним переговорам, докладатиме своїх зусиль для якнайшвидшого припинення вогню та відновлення миру.
- У ядерній війні не може бути переможців.
Чи змусить Пекін Росію припинити війну
На думку Костянтина Єлісєєва, дипломата та експосла України в ЄС (2010-2015 рр.), Пекін намагається запобігти початку активної фази українського контрнаступу та нав’язати переговори для замороження існуючого статусу-кво на полі бою. Про це він написав у своєму тг-каналі.
Однак, на його думку, Україні варто прийняти спецпосланця Сі, проте переговори провести у Бучі або Ірпені. Також важливо долучити до розмови консолідований Захід.
"У будь-якому випадку дипломатичні контакти не можуть (і не мають) бути перепоною для планів ЗСУ щодо знищення ворога та звільнення окупованих територій України. Переговори з позиції сили дають кращий результат", — підсумував Єлісєєв.
А от на думку міжнародника та експерта по Китаю Андрія Бузарова, факт телефонної розмови поміж Зеленським та Сі Цзіньпіном — вже великий плюс. Це означає, що напруження між, власне, лідерами та країнами немає.
Результатом розмови може стати поновлення активних дипломатичних і не завжди публічних стосунків між МЗС України та КНР. Однак навряд вони вплинуть на рішення Росії закінчити війну. Принаймні зараз.
"Призначення спецпредставника — дуже гарний сигнал з боку Пекіну. Китай поступатиметься за аналогічним статусом Туреччині. Вона теж балансує у певних питаннях між Росією та Україною, так само робитиме і Китай. Навряд тепер його сприйматимуть як союзника Росії, як, власне, сьогодні Туреччину. Але не думаю, що Росія захоче конструктивного діалогу із китайським представником", — сказав Бузаров у коментарі Новини.LIVE.
Після розмови між Зеленським і Сі зʼявилося повідомлення про призначення нового посла України в Китаї. Ним став Павло Рябікін, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості.
Також в офіційному повідомленні ОП зазначено, що лідери України та Китаю домовилися про підтримання регулярного діалогу.