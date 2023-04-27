Зеленський вперше поговорив Сі Цзіньпінем: аналіз важливої розмови

Президент України Володимир Зеленський під час розмови із лідером КНР Сі Цзіньпінем, 26 квітня 2023 року. ФОТО: ОП

За всі 14 місяців війни в Україні президент Володимир Зеленський вперше поговорив із лідером Китайської Народної Республіки — Сі Цзіньпінем. Обидві сторони привітали цей контакт та обмінялися новими контактами для підтримки подальшого діалогу та дій — Київ відправить у Пекін нового посла, а Пекін пришле до Києва свого спецпредставника з питань Євразії.

Чого чекати від нових контактів далі і як вони впливатимуть на Росію — читайте у Новини.LIVE.

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Зеленський та Сі Цзіньпінь провели першу телефонну розмову з часу російського вторгнення в Україну. Відомо, що українська сторона кілька разів намагалася влаштувати цей контакт. А у річницю вторгнення РФ в Україну — 24 лютого 2023 року — Зеленський вперше публічно заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю.

Сі Цзіньпінь. Фото: Facebook посольства Китаю в Україні

Того ж дня офіційний Пекін оприлюднив свій варіант врегулювання "української кризи" — так він називає війну Росії в Україні. Офіційний документ Китаю складається з 12 пунктів. Пекін зазначив, що поважає суверенітет всіх країн, закликає до припинення вогню і переговорів, але не сказав про виведення російських військ із території України, а також не засудив вторгнення РФ.

Трохи більше місяць тому — 20 березня, коли Сі перебував із дводенним візитом у Москві, численні ЗМІ писали також про можливість його онлайн-перемовин із Зеленським. Однак тоді це не підтвердилось.

Врешті-решт, розмова таки реалізувалась, як зазначила речниця МЗС Китаю, з ініціативи української сторони. У своєму Twitter Зеленський зазначив, що це була "довга і змістовна розмова", а у Китаї про неї відгукнулись як про "піднесення розумного мислення та голосів з усіх боків".

Про що Зеленський говорив із Сі: основні тези

Як йдеться в офіційному повідомленні на сайті Офісу Президента, глави держав обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин.

Окрему увагу було приділено шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України.

Глава держави закликав Китай відіграти дієву роль у врегулюванні питання безпеки довкола ЗАЕС.

Проінформував китайського очільника про ситуацію на фронті. Україна стоїть і надалі звільнятиме свою землю. Ми не починали цієї війни, але маємо відновити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Включаючи Крим. Це цілком відповідає цілям і принципам Статуту ООН.

Розповів про руйнівні наслідки російського вторгнення, акцентувавши на викраденні Росією двадцяти тисяч українських дітей.

Зазначив, що не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року.

Всі держави мають утримуватися від підтримки Росії у війні. Це стосуєтьсяватися військово-технічного співробітництва, а також постачання зброї.

Сторони висловили спільну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи.

Що про розмову із Зеленським сказав Китай: основні тези

У Китаї заявили, що в питанні "української кризи" перебувають на боці миру. Основна позиція Пекіна полягає у сприянні політичного врегулювання "української кризи".

Китай не спостерігає збоку, не підливає масла в огонь і тим більше не наживається на цій кризі. Китайська сторона веде себе гідно та чесно. Єдиним виходом із кризи є діалог та переговори.

Китай надалі сприятиме мирним переговорам, докладатиме своїх зусиль для якнайшвидшого припинення вогню та відновлення миру.

У ядерній війні не може бути переможців.

Чи змусить Пекін Росію припинити війну

На думку Костянтина Єлісєєва, дипломата та експосла України в ЄС (2010-2015 рр.), Пекін намагається запобігти початку активної фази українського контрнаступу та нав’язати переговори для замороження існуючого статусу-кво на полі бою. Про це він написав у своєму тг-каналі.

Костянтин Єлісєєв. Фото: Facebook New Solutions Center

Однак, на його думку, Україні варто прийняти спецпосланця Сі, проте переговори провести у Бучі або Ірпені. Також важливо долучити до розмови консолідований Захід.

"У будь-якому випадку дипломатичні контакти не можуть (і не мають) бути перепоною для планів ЗСУ щодо знищення ворога та звільнення окупованих територій України. Переговори з позиції сили дають кращий результат", — підсумував Єлісєєв.

Українська армія. Фото: Reuters

А от на думку міжнародника та експерта по Китаю Андрія Бузарова, факт телефонної розмови поміж Зеленським та Сі Цзіньпіном — вже великий плюс. Це означає, що напруження між, власне, лідерами та країнами немає.

Результатом розмови може стати поновлення активних дипломатичних і не завжди публічних стосунків між МЗС України та КНР. Однак навряд вони вплинуть на рішення Росії закінчити війну. Принаймні зараз.

Андрій Бузаров. Фото: Новини.LIVE

"Призначення спецпредставника — дуже гарний сигнал з боку Пекіну. Китай поступатиметься за аналогічним статусом Туреччині. Вона теж балансує у певних питаннях між Росією та Україною, так само робитиме і Китай. Навряд тепер його сприйматимуть як союзника Росії, як, власне, сьогодні Туреччину. Але не думаю, що Росія захоче конструктивного діалогу із китайським представником", — сказав Бузаров у коментарі Новини.LIVE.

Після розмови між Зеленським і Сі зʼявилося повідомлення про призначення нового посла України в Китаї. Ним став Павло Рябікін, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

Також в офіційному повідомленні ОП зазначено, що лідери України та Китаю домовилися про підтримання регулярного діалогу.